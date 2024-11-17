Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 19:30

Норвегия — Казахстан: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборные Норвегии и Казахстана встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Сборные Норвегии и Казахстана встречаются в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло, стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста. В Казахстане встречу транслирует канал «Qazsport».

Ключевые события игры Норвегия — Казахстан можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Сборные играют в группе 3 Лиги В. Перед последним туром Норвегия и Австрия набрали по 10 очков, Словения — 7, у Казахстана — 1. В первом круге комнада Станислава Черчесова сыграла с норвежцами вничью (0:0).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Читайте также
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Россия готова к переговорам с МОК о возвращении спортсменов на мировую арену
Умерла актриса Светлана Светличная
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига наций, расписание и результаты 17 ноября: Италия — Франция, Англия — Ирландия и другие матчи

Англия — Ирландия: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости