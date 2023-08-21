Дубль Бернардески не спас «Торонто» от поражения в матче с «Монреалем»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС дома уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

В составе хозяев дубль оформил Федерико Бернардески, у гостей два гола забил Матье Шуаньер, Айме Мабика забил в свои ворота.

На 77-й минуте при счете 1:2 «Торонто» остался вдесятером после удаления Рауля Петретты.

После этого матча «Торонто» с 19 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 32 очками — на восьмой строчке.