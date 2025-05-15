«Интер Майами» продлил контракт с Жорди Альбой до конца 2027 года

«Интер Майами» объявил о продлении контракта с защитником Жорди Альбой до конца сезона-2027.

«Я рад продлить свой контракт, потому что у меня есть желание продолжать выступать, и из-за того, как я чувствую себя в клубе, и из-за любви, которую я получаю от болельщиков на каждом матче. Последние два года мне было очень комфортно в клубе, и я чувствую, что меня очень любят все болельщики», — цитирует испанского футболиста пресс-служба «Интер Майами».

Предыдущий контракт 36-летнего Альбы истекал 31 декабря 2025 года.

В сезоне-2025 Альба провел за «Интер Майами» 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три результативные передачи. В 16 играх он выходил в стартовом составе.

В 2025 году испанец помог «Интер Майами» впервые дойти до четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. В МЛС клуб сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.