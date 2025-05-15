«Интер Майами» сыграл вничью с «Сан-Хосе», Месси сделал голевой пас

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде сыграл вничью с «Сан-Хосе» со счетом 3:3.

В составе гостей дубль оформил Тадео Альенде, еще один гол на счету Максимилиано Фалькона, Лионель Месси сделал результативную передачу. У хозяев отличились Кристиан Аранго, Бо Леру и Ян Харкс.

После этого матча «Интер Майами» с 22 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 17 очками — на седьмой строчке «Запада».