Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

15 мая 2025, 07:40

«Интер Майами» сыграл вничью с «Сан-Хосе», Месси сделал голевой пас

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси и Хорди Альба.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде сыграл вничью с «Сан-Хосе» со счетом 3:3.

В составе гостей дубль оформил Тадео Альенде, еще один гол на счету Максимилиано Фалькона, Лионель Месси сделал результативную передачу. У хозяев отличились Кристиан Аранго, Бо Леру и Ян Харкс.

После этого матча «Интер Майами» с 22 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 17 очками — на седьмой строчке «Запада».

Чемпионат США. Неделя 13.
15 мая 2025, 05:30. PayPal Park (Сан-Хосе)
Сан-Хосе Эртквейкс
3:3
Интер

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
ФК Интер Майами
Читайте также
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
В Рособрнадзоре исключили возможность отмены ЕГЭ в 2027 году
США возобновили удары по целям в Иране. Что известно
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси напугал аргентинских болельщиков перед ЧМ. Лео попросил замену из-за травмы в матче МЛС
У Месси отняли хет-трик в матче МЛС. Третий мяч форварда записали как автогол вратаря «Цинциннати»
Дубль и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» волевую победу над «Цинциннати»
Месси на высоте: оформил 1+2 против «Торонто» и побил рекорд Джовинко в МЛС
Месси в деле: забил 901-й гол в карьере — «Нью-Йорку» со штрафного
У Месси 900-й гол в карьере. Кому он забивал чаще всего и сможет ли догнать Роналду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Канзас-Сити» ушел от поражения в матче с «Сент-Луисом», Сулейманов сделал голевую передачу

«Интер Майами» продлил контракт с Жорди Альбой до конца 2027 года
Новости
RSS RSS
Все новости