«Интер Майами» подписал сына бывшего полузащитника сборной Аргентины Редондо

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Федерико Редондо подписал контракт с «Интер Майами», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2027 с возможностью продления еще на год. Федерико Редондо — сын бывшего полузащитника сборной Аргентины и «Реала» Фернандо Редондо.

В минувшем сезоне Редондо провел 58 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.