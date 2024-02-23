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23 февраля, 22:51

«Интер Майами» подписал сына бывшего полузащитника сборной Аргентины Редондо

Сергей Разин
корреспондент
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Федерико Редондо.
Фото ФК «Интер Майами»

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Федерико Редондо подписал контракт с «Интер Майами», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2027 с возможностью продления еще на год. Федерико Редондо — сын бывшего полузащитника сборной Аргентины и «Реала» Фернандо Редондо.

В минувшем сезоне Редондо провел 58 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Фернандо Редондо
ФК Интер Майами
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