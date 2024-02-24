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24 февраля, 09:22

Льорис рассказал, почему решил перейти в клуб МЛС

Виктория Кравченко
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Вратарь Уго Льорис рассказал, почему решил перейти из «Тоттенхэма» в американский клуб «Лос-Анджелес» с понижением оклада.

«Я нахожусь на том этапе карьеры, когда чувствую себя свободным в выборе места работы. Меня все устроило в МЛС. У них был бюджет под вратаря, который они не могли превысить, потому что таковы правила», — цитирует слова Льориса The Athletic.

37-летний француз перешел в американский клуб в зимнее трансферное окно. Он подписал с «Лос-Анджелесом» краткосрочный контракт до конца 2024 года.

Уго Льорис
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