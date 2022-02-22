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Сегодня, 12:30

Российский арбитр Сергей Иванов назначен на матч «Буде-Глимт» — «Селтик»

Российская бригада во главе с Ивановым обслужит матч «Буде-Глимт» — «Селтик»
Роман Шишов
Корреспондент

Российский арбитр Сергей Иванов обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Селтик». Ассистентами выступят Роман Усачев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Владимир Москалев.

Игра пройдет в Норвегии 24 февраля (начало — в 20.45 мск). В первой встрече «Буде-Глимт» победил со счетом 3:1.

Сергей Иванов (судья)
ФК Селтик
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