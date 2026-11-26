«Монако» без Головина обыграл «Хартс» в матче Лиги конференций

«Монако» обыграл «Хартс» в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций — 3:2. Встреча прошла в Эдинбурге.

У гостей дубль оформил Фоларин Балоган, отличившись на 25-й минуте с пенальти и на 90+4-й минуте, еще один гол забил Эдан Диоп (41-я минута). Российский полузащитник Александр Головин не вошел в заявку на матч.

У хозяев отличились Жорди Алтена (15-я) и Сабах Кержота (44-я).

Монегаски набрали 12 очков и лидируют в турнирной таблице общего этапа, «Хартс» с 1 очком — на 33-й строчке.

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.

26 ноября, 20:45. Tynecastle Park (Эдинбург)

В параллельном матче «Аякс» на своем поле разгромил «Тун» — 4:0. У нидерландского клуба дубль оформил Раян Бунида (6-я и 70-я), также отличились Маркос Леонардо (41-я) и Стивен Бергейс (89-я).

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.

26 ноября, 20:45. Йохан Кройф Арена (Амстердам)

Еще в одном матче «Брайтон» дома победил «Университатя» со счетом 4:0.