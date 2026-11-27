Луис: «В последних матчах «Монако» упустил немало возможностей»

Главный тренер «Монако» Филипе Луис прокомментировал победу над «Хартс» (3:2) в матче 4-го тура Лиги конференций.

«Я бы не назвал это возрождением, поскольку мы всегда играем на победу, и сегодня у нас была отличная возможность добиться успеха. Тем не менее нам противостоял очень серьезный соперник, хотя мы понимали, что матч будет сложным. С самого начала мы старались играть в свой футбол, искали свободные зоны, но, к сожалению, не использовали несколько голевых моментов. Соперник воспользовался этим и забил великолепный гол, однако это не помешало нам продолжать создавать моменты, находить взаимопонимание и разыгрывать комбинации в центре поля и между линиями. В последних матчах мы упустили немало возможностей, поэтому сегодня было важно сохранять спокойствие. Именно это позволило нам забить два мяча.

Затем «Хартс» забили второй невероятный гол, и в тот момент невольно думаешь: «Такого просто не может быть!» Остается только аплодировать! Разумеется, в обоих эпизодах мы могли сыграть лучше, но, на мой взгляд, получился красивый и очень открытый поединок.

В начале второго тайма мы действовали робко. Соперник часто подавал с флангов и заработал много угловых. Нам было непросто справляться с их прессингом, но, как я говорил перед матчем, сегодня моей главной задачей было прежде всего восстановить взаимопонимание между игроками. Поэтому я доволен, в том числе и молодыми воспитанниками академии, которые вышли на поле и играли без страха. В итоге мы вырвали победу в самой концовке, а важный для уверенности Фоларина Балогуна дубль стал еще одним положительным моментом. Сегодня действительно есть много поводов для удовлетворения!» — приводит официальный сайт клуба слова Луиса.

Монегаски набрали 12 очков и лидируют в турнирной таблице общего этапа, «Хартс» с 1 очком — на 33-й строчке.