Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 20:23

УЕФА открыл дело против «Марселя» по итогам матча с «Карабахом»

Евгений Петров
Корреспондент

УЕФА открыл дело против «Марселя» по итогам матча с «Карабахом»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Марселя» по итогам матча 1/16 финала Лиги конференций против «Карабаха» (3:1), сообщает официальный сайт организации.

Французскому клубу ставят в вину появление запрещенного баннера на трибунах, использование болельщиками пиротехники и заблокированные проходы на стадионах.

Дата рассмотрения дела будет определена позднее. Ответный матч состоится в Азербайджане 24 февраля.

В составе «Марселя» дубль сделал Аркадиуш Милик. Еще один мяч забил Димитри Пайет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Торино

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
Лига конференций
ФК Карабах
ФК Марсель
1
0
Читайте также
Украине грозят большие проблемы с ВАДА. У этой страны — три инцидента с допингом за полгода
«Русский допинг убил Валиеву»: что пишут и кого винят иностранные СМИ в трагедии Камилы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Милик, Дака, Ветлесен и Андерссон — претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости