УЕФА открыл дело против «Марселя» по итогам матча с «Карабахом»

УЕФА открыл дело против «Марселя» по итогам матча с «Карабахом»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Марселя» по итогам матча 1/16 финала Лиги конференций против «Карабаха» (3:1), сообщает официальный сайт организации.

Французскому клубу ставят в вину появление запрещенного баннера на трибунах, использование болельщиками пиротехники и заблокированные проходы на стадионах.

Дата рассмотрения дела будет определена позднее. Ответный матч состоится в Азербайджане 24 февраля.

В составе «Марселя» дубль сделал Аркадиуш Милик. Еще один мяч забил Димитри Пайет.