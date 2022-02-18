УЕФА открыл дело против «Марселя» по итогам матча с «Карабахом»
УЕФА открыл дело против «Марселя» по итогам матча с «Карабахом»
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Марселя» по итогам матча 1/16 финала Лиги конференций против «Карабаха» (3:1), сообщает официальный сайт организации.
Французскому клубу ставят в вину появление запрещенного баннера на трибунах, использование болельщиками пиротехники и заблокированные проходы на стадионах.
Дата рассмотрения дела будет определена позднее. Ответный матч состоится в Азербайджане 24 февраля.
В составе «Марселя» дубль сделал Аркадиуш Милик. Еще один мяч забил Димитри Пайет.
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