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Сегодня, 17:46

Греция и Польша проведут два следующих финала Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что Афины (Греция) и Вроцлав (Польша) станут хозяевами финалов Лиги конференции в 2024 и 2025 годах соответственно.

«Что касается Афин, то, поскольку стадион «Агия София» совершенно новый и никогда не использовался на международном уровне, УЕФА проведет экспертизу, а в качестве условия для подтверждения, которое произойдет в декабре, был назначен период наблюдения до ноября 2023 года за матчами, проводимыми ФК АЕК в клубных соревнованиях УЕФА и за матчами сборной Греции в отборочном турнире Евро-2024», — говорится в заявлении УЕФА.

Также исполнительный комитет УЕФА принял решения, что Лиссабон примет финал женской Лиги чемпионов в 2025 году, Польша примет чемпионат Европы среди женщин до 19 лет в 2025.

Источник: УЕФА
Футбол
Лига конференций
УЕФА
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