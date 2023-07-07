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Сегодня, 13:41

Александров поделился воспоминаниями о своем дебюте в еврокубках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров вспомнил о своем дебюте в еврокубках.

«Сильные ли эмоции от дебюта в Лиге конференций с литовской «Судувой»? Да, кроме добавленного времени, когда я заработал пенальти, и мы проиграли. Не понял, как все вышло: я просто разворачиваюсь — и мяч попадает в руку. Мы расстроились, ведь были сильнее «Судувы». Во втором матче создали много моментов, просто не везло. А если бы в следующем раунде прошли «Ракув», то дальше сыграли бы с «Рубином», — приводит слова Александрова Sport24.

В 2021 «Валмиера» проиграла «Судуве» в первом матче со счетом 1:2. Защитник провел на поле 90 минут и заработал желтую карточку. В ответном матче команды сыграли вничью.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-07-ne-ponyal-kak-vse-vyshlo-igravshiy-v-latvii-zashchitnik-aleksandrov-ob-oshibke-privedshey-k-porazheniyu-v-yevrokubkakh
Виктор Александров
Футбол
ФК Нижний Новгород
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