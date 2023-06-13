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С «Бейтара» сняли отстранение от еврокубков, команда сможет выступить в Лиге конференций в следующем сезоне

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Верховный арбитражный суд Федерации футбола Израиля снял с «Бейтара» отстранение от участия в еврокубках.

5 июня дисциплинарный комитет федерации вынес решение об отстранении команды от выступления в европейских соревнованиях сроком на один год по причине беспорядков, которые произошли после победы клуба над «Маккаби» (Нетания) в финале Кубка Израиля. Арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию «Бейтара».

Согласно решению суда, команда сможет выступить в Лиге конференций в сезоне-2023/24. При этом с «Бейтара» снимут 3 очка в чемпионате Израиля следующего сезона, также клуб не будет участвовать в следующем розыгрыше Кубка страны.

За «Бейтар» выступают российские защитники Григорий Морозов и Сергей Бородин. Команда начнет выступление в Лиге конференций-2023/24 со второго квалификационного раунда.

(Эли Швидлер)

Футбол
Лига конференций
ФК Бейтар
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