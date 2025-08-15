Болельщики «Маккаби Хайфа» назвали поляков «убийцами с 1939 года»

Во время ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Маккаби Хайфа» и польским «Ракувом» болельщики израильского клуба вывесили на трибунах плакат с надписью «Убийцы с 1939 года», сообщает РИА «Новости».

Игра проходила в венгерском Дебрецене. Надпись была сделана на английском языке. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу поляков, которые в первом матче уступили со счетом 0:1.

На инцидент отреагировал президент Польши Кароль Навроцкий: он назвал действия израильских болельщиков «неописуемой глупостью». По его словам, баннер оскорбляет память польских граждан — жертв Второй мировой войны, в том числе трех миллионов евреев.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также руководитель Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша тоже осудили демонстрацию баннера и потребовали вмешательства со стороны УЕФА.