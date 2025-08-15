Футбол
15 августа, 01:46

Болгария опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип УЕФА.
Фото Global Look Press

Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам еврокубковых матчей 3-го отборочного раунда в четверг, 14 августа. У российской ассоциации в рейтинге 18,299 балла.

На 29-й строчке теперь Болгария, которая имеет 18,375 балла.

УЕФА начисляет России каждый год фиксированные 4,333 балла.

Российские клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА. В марте 2025-го сообщалось, что УЕФА начал процесс по возвращению России на международную арену.

Николич выбил Кокорина. Чалов, Оздоев и Иосифов остаются в еврокубках. Гибралтарский кошмар армянского «Ноа»
  • Викторыч из ЕКБ

    если:smirk:

    22.08.2025

  • Викторыч из ЕКБ

    Когда всё вернётся, Зенит в единственном экземпляре допустится в лигу конференций и, может, наберёт очков 25! Потом придут все остальные и опустят на стандартное 15 место:hugging:

    22.08.2025

  • Трулятрам

    На дноооо))) Футбол в стране полностью уничтожен.

    15.08.2025

  • Спринт

    Без левых начисленных очков, сугубо - за неучастие, сейчас Россия занимает своё фактическое 53 место в таблице коэффициентов УЕФА.

    15.08.2025

