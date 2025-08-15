Болгария опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам еврокубковых матчей 3-го отборочного раунда в четверг, 14 августа. У российской ассоциации в рейтинге 18,299 балла.

На 29-й строчке теперь Болгария, которая имеет 18,375 балла.

УЕФА начисляет России каждый год фиксированные 4,333 балла.

Российские клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА. В марте 2025-го сообщалось, что УЕФА начал процесс по возвращению России на международную арену.