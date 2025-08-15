Футбол
15 августа, 21:24

УЕФА начал расследование в отношении «Маккаби» из-за политического баннера

Алина Савинова

Дисциплинарный комитет УЕФА инициировал дисциплинарное расследование в отношении «Маккаби» и «Ракува» после ответного матча команд в квалификации Лиги конференций.

Игра прошла в четверг, 14 августа, в Дебрецене (Венгрия) и завершилась со счетом 2:0 в пользу польского клуба, который по итогам двух матчей (первая встреча — 0:1) вышел в раунд плей-офф.

Во время ответной игры болельщики «Маккаби» вывесили на трибунах плакат с надписью «Убийцы с 1939 года». Как сообщается на сайте УЕФА, оба клуба обвиняются в провокационных для спортивного мероприятия сообщениях. Также «Маккаби» могут наказать за непозволительное поведение команды, а «Ракув» — за использование болельщиками пиротехники.

Ранее стало известно, что на инцидент отреагировал президент Польши Кароль Навроцкий, который назвал действия израильских болельщиков неописуемой глупостью.

