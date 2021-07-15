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«Арарат» обыграл «Фехервар» и вышел во второй отборочный раунд Лиги конференций

18:01
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Ереванский «Арарат» обыграл венгерский «Фехервар» (2:0) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций. Первая игра завершилась вничью (1:1). По сумме двух матчей победил армянский клуб.

В следующем раунде «Арарат» сыграет с победителем пары «Шленск» (Польша) — «Пайде» (Эстония).

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Ответный матч

«Арарат Е» (Армения) — «Фехервар» (Венгрия) — 2:0 (1:0)

Голы: Побулич, 33, Силуе, 85

Первый матч — 1:1

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Евгений Петров все материалы автора

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