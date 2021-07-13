«Дандолк» вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций
21:41
Ирландский «Дандолк» переиграл валлийский «Ньютаун» в ответно матче первого отборочного раунда Лиги конференций. Ирландский клуб одержал победу в гостях со счетом 1:0.
В первой встрече «Дандолк» разгромил соперника со счетом 4:0.
Лига конференций
1-й отборочный раунд
«Ньютаун» (Уэльс) — «Дандолк» (Ирландия) — 0:1 (0:0)
Первый матч — 0:4.
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