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«Дандолк» вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций

21:41
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Ирландский «Дандолк» переиграл валлийский «Ньютаун» в ответно матче первого отборочного раунда Лиги конференций. Ирландский клуб одержал победу в гостях со счетом 1:0.

В первой встрече «Дандолк» разгромил соперника со счетом 4:0.

Лига конференций

1-й отборочный раунд

«Ньютаун» (Уэльс) — «Дандолк» (Ирландия) — 0:1 (0:0)

Первый матч — 0:4.

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Иван Шитик все материалы автора

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