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«Лиепая» победила «Стругу» в Лиге конференций

20:03
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«Лиепая» обыграла «Стругу» (4:1) в ответном матче первого раунда отборочного турнира Лиги конференций. Первая игра завершилась вничью — 1:1.

В следующем матче латвийский клуб сыграет с софийским ЦСКА.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Ответный матч

«Струга» (Македония) — «Лиепая» (Латвия) — 1:4 (0:1)

Первый матч — 1:1

15 июля. Струга. Стадион «Gradska Plaza Stadium»

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Евгений Петров все материалы автора

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