«Лиепая» победила «Стругу» в Лиге конференций
20:03
«Лиепая» обыграла «Стругу» (4:1) в ответном матче первого раунда отборочного турнира Лиги конференций. Первая игра завершилась вничью — 1:1.
В следующем матче латвийский клуб сыграет с софийским ЦСКА.
Лига конференций
Первый отборочный раунд
Ответный матч
«Струга» (Македония) — «Лиепая» (Латвия) — 1:4 (0:1)
Первый матч — 1:1
15 июля. Струга. Стадион «Gradska Plaza Stadium»
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