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УЕФА изменил сроки и формат юношеского Евро

20:03

УЕФА внес изменения в графике чемпионата Европы-2020 для игроков не старше 19 лет, сообщает официальный сайт РФС. Из-за пандемии коронавируса было решено перенести элитный раунд с октября на ноябрь 2020 года. «Финал восьми» пройдет в Северной Ирландии в марте 2021 года.

Формат «Финала восьми» был изменен, и теперь он будет состоять из этапа плей-офф, включая четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Также предусмотрены матчи плей-офф, которые определят пятую команду из зоны УЕФА на ЧМ-2021 для игроков до 20 лет.

Также изменен регламент женской Лиги чемпионов и Лиги чемпионов по футзалу.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212281

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