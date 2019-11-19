РФС: «Рады первому месту молодежки, но очков могло было быть и больше»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал промежуточное первое место молодежной сборной России (U-21) после первой части отборочного турнира к Евро-2021.

— Мы удовлетворены промежуточным первом местом в группе, — сказал Лексаков корреспонденту «СЭ». — Но результатом удовлетворены не совсем. Мы обязаны были обыгрывать болгар, да и с Польшей могли сыграть лучше по результату. Хорошо, что так получилось, сравняли на последней минуте, но по ходу подготовки к матчу и по настрою все могло было быть и лучше. Да, первое место — это хорошо. Но важнейший матч с Польшей еще впереди. Посмотрим, что будет в конце отбора.

— Удивлены, что Чалов так поздно забил с игры? Долго его гола ждать пришлось.

— Да нет, ничего удивительного нет, моменты у него были в каждой игре. Сегодня он реализовал — молодец. Но даже если бы мы сегодня забили на последней минуте, но победили, радовались бы так же. И Шапи сегодня забил. Голы забиваются тогда, когда они случаются. (Александр Рогулев)