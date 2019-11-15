Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2021 сборная России принимала команду Латвии. Россияне одержали победу со счетом 2:0.

Голами отметились защитник Игорь Дивеев и полузащитник Наиль Умяров.

Россия набрала 11 очков и обошла Польшу, которая прежде лидировала в группе. Однако у поляков есть игра в запасе.

? Наиль Умяров бьёт из-за штрафной и рикошет играет в пользу нашей команды.



? #РоссияЛатвия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/xDuxb8i2CV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2019

Чемпионат Европы U21

Группа 5

Россия U21 — Латвия U21 — 2:0 (1:0)

Голы: Дивеев, 9 (1:0). Умяров, 65 (2:0).

Россия U21: Сафонов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров (Глебов, 66), Глушенков (Уткин, 46), Обляков, Сулейманов, Чалов (Грулев, 77), Ломовицкий (Кучаев, 46).

Латвия U21: Матревицс, Вейпс, Балодис, Минкевичс, Соловейчик, Тонишев (Зеленков, 60), Лиепа, Савельев (Чударс, 74), Яунземс (Спрудс, 31), Гринбергс (Хвойницкий, 60), Регжа (Куртишс, 75).

Предупреждения: Дивеев, 26. Соловейчик, 76.

Удаление: Балодис, 28.

Судья: Крог (Дания).

15 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».