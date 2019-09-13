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Михаил Галактионов: «Гол Дивеева болгарам был чистый»

12:35
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов выразил уверенность, что в матче отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии (0:0) гол его команды был отменен ошибочно. Игорь Дивеев поразил ворота соперника, но судья не засчитал взятие ворот, усмотрев атаку на вратаря.

— Вам понятно, почему отменили гол Дивеева болгарам?

— На повторе со всех ракурсов было видно, что игроки соперника столкнулись между собой, никакого фола не было, и, следовательно, Дивеев забил чистый гол.

— По трансляции можно было предположить, что там зафиксировали офсайд.

— Нет, боковой не поднимал флажок. Поэтому судьей был обозначен фол. Которого, как я сказал выше, не было. (Александр Рогулев)

Полностью интервью Галактионова

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