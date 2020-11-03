Гусев стал тренером юношеской сборной России

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев возглавил сборную России 2006-го года рождения, сообщает РФС.

Сам специалист сразу же прокомментировал свое назначение.

«Горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам. Последние 2 года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА, этот опыт и знания я буду использовать в сборной. Уже 9 ноября мы проведем первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с игроками и начнем готовиться к будущим победам», — цитирует Гусева Telegram-канал РФС.