Германия не смогла обыграть Австрию, но вышла в плей-офф молодежного Евро

Сборная Дании обыграла Сербию в групповом турнире молодежного чемпионата Европы. В другом матче группы B сборные Австрии и Германии поделили очки (1:1).

В турнирной таблице немцы заняли первое место, датчане - второе, а австрийцы и сербы финишировали на третьей и четвертой строчках соответственно. Дания не вышла в плей-офф, так как среди команд, занявших вторые места в группах, лучшей является Италия.

Чемпионат Европы U21

Группа B

Дания - Сербия - 2:0 (1:0)

Голы: Брун Ларсен, 21 (1:0). Расмуссен, 51 (2:0).

Дания: Иверсен, Серенсен (Винн, 82), Расмуссен, Нельссон, Кристенсен, Мехле, Биллинг, Андерсен, Брун Ларсен, Сков Ольсен (Дуэлунн, 75), Дрейер (Сков, 68).

Сербия: Росич, Богосавац, Бабич, Машович, Терзич, Лукич, Рачич, Радоньич (Аджич, 60), Шапонич (Йовелич, 80), Ранджелович, Златанович.

Предупреждения: Шапонич, 26. Лукич, 63. Йовелич, 90.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Триест. Стадион "Нерео Рокко".

Австрия - Германия - 1:1 (1:1)

Голы: Вальдшмидт, 14 (0:1). Дансо, 24 - с пенальти (1:1).

Австрия: А.Шлагер, Линхарт, Улльманн, Дансо, Фридль, Пош, К.Шлагер, Любичич (Баумгартнер, 54), Балич (Хонзак, 85), Хорват, Калайджич (Грбич, 77).

Германия: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали, Дахуд, М.Эггештайн (Кох, 83), Нойхаус (Амири, 56), Вальдшмидт, Рихтер (Сердар, 56).

Предупреждения: Нюбель, 22. Та, 32. Любичич, 37. Сердар, 83. Хенрикс, 87.

Судья: Трейманис (Латвия).

Удине. Стадион "Дачия Арена".