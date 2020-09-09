Евгений Бушманов: «Поляки еще могут потерять очки»

Бывший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение от Польши (0:1) в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года.

— У нас было хорошее начало, заиграли активно. Возможно, поляки не очень этому сопротивлялись, тем не менее наши игроки владели мячом, территорией, прессинговали. Создали пару неплохих моментов, но не забили. В концовке первого тайма полякам удалось отодвинуть игру от своих ворот, даже немного перехватить инициативу, даже несколько стандартов было, — заявил Бушманов «СЭ». — Второй тайм они тоже начали активно, нам приходилось обороняться и в этот период, к сожалению, пропустили.

Моментов особо у поляков не было, но один из стандартов привел к пропущенному мячу. Потом уже соперник отошел на свою половину. У нас было много подходов, моменты создавались. К сожалению, не удалось реализовать. Наверное, нам немножко не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Желание у наших игроков было, очень много желания. Где-то была спешка, которая помешала.

Что касается турнирных раскладов, то теоретически мы еще можем побороться за первое место. Поляков ждут непростые матчи. Им придется сыграть на выезде с Сербией. Конечно, там многое будет зависеть от состава сербов. Возможно, они уже будут готовить команду к следующему отборочному циклу и выпустят игроков на два года моложе. В таком случае шансы поляков на победу будут значительно выше. Еще их ждет встреча с болгарами, которым они проиграли на выезде со счетом 3:0. Возможно, для них это неудобный соперник. В большей степени уже все зависит не от нас. Шансы, что Польша потеряет очки небольшие, но они есть. (Сергей Федоров)