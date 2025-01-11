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11 января, 23:15

Ваноли и Мотту удалили в дерби Турина: переборщили с эмоциями

Ваноли и Мотту удалили в дерби «Торино» — «Ювентус»
Артем Белинин
Корреспондент
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Паоло Ваноли и Никола Влашич.
Фото Reuters
Экс-тренер «Спартака» зажигает в Италии.

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, ныне возглавляющий «Торино», был удален со скамейки за перепалку с главным тренером «Ювентуса» Тиагу Моттой. Второй участник конфликта также получил красную карточку — оба специалиста покинули поле одновременно и теперь ожидают дисциплинарных последствий.

Италия. Серия А. 20-й тур
11 янв, 20:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Ювентус

Была ли драка?

Инцидент между тренерами произошел на 55-й минуте матча 20-го тура серии А «Торино» — «Ювентус». Все началось с возмущения Ваноли — экс-наставнику «Спартака» не понравилось столкновение нападающего своей команды Карамоха с защитником «Юве» Савоной в штрафной площади. Паоло требовал пенальти, однако арбитр встречи Микаэль Фаббри отказался назначать 11-метровый.

Напряжение на скамейке возросло. Ситуация накалилась еще сильнее, когда на возмущения Ваноли вдруг ответил Мотта: тренеры вступили в перепалку, к ним присоединились представители персонала и запасные. Дело почти дошло до драки — тренеры даже потолкались, — но рефери успел всех успокоить, выписав каждому из нарушителей по красной карточке.

Главный тренер &laquo;Торино&raquo; Паоло Ваноли в&nbsp;матче против &laquo;Ювентуса&raquo; (0:2) 9&nbsp;ноября 2024 года. Ваноли надо успеть исправиться до Нового года. В туринском дерби его команда была бессильна

Забавно, что перед встречей Мотта и Ваноли выглядели куда дружелюбнее — как это часто бывает, они приобнялись и сфотографировались вместе. Тогда они еще не знали, что через час с небольшим едва не подерутся и оставят свои команды без управления.

Как пишет итальянская пресса, вероятнее всего, оба специалиста получат одноматчевую дисквалификацию. Это означает, что Ваноли пропустит матч чемпионата против «Фиорентины» 19 января, а Мотта не сможет руководить своей командой в игре против «Аталанты» 14-го числа — также в рамках серии А.

Тиагу Мотта и Паоло Ваноли.
Фото Reuters

Тренеры-скандалисты

Примечательно, что для обоих специалистов это не первое удаление в сезоне. Для Мотты прямая красная карточка стала уже второй за чуть более чем месяц. В прошлый раз он ее увидел 7 декабря в матче против «Болоньи» (2:2). Правда, тогда Тиагу ни с кем не дрался — просто слишком активно выражал недовольство.

Интересно, что тренер «Ювентуса» позже признал свою неправоту. «Маркетти был прав, когда удалил меня. Я пожаловался, показал жест, который не должен был. Переборщил со своими эмоциями», — заявил Мотта на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити».

Ваноли также уже покидал скамейку из-за удаления — в конце сентября, в матче против «Лацио». Но тогда это было не прямое удаление, а две подряд желтые карточки, полученные за возмущения.

Тиагу Мотта.
Фото Reuters

Паоло, в отличие от Мотты, вину не признал. «Удаление? Я просто спокойно сказал четвертому арбитру про решение, которое меня не устроило. И тут же судья выписал мне вторую желтую, ничего не объясняя... Хочу сказать, что иногда футбол хорош и для дискуссий», — заявил 52-летний итальянец после матча.

Напомним, Ваноли работал в «Спартаке» в 2022 году. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России. В «Торино» специалист трудится с лета 2024 года и даже успел сотворить мини-сенсацию — ненадолго возглавил таблицу серии А. Сейчас «Торино» занимает 11-е место с 22 очками. «Ювентус» идет пятым с 33 баллами.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Торино
ФК Ювентус
Паоло Ваноли
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2
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 19 7 12 0 31-16 33
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Милан 18 7 7 4 27-18 28
8
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
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 Торино 20 5 7 8 20-25 22
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