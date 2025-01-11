Ваноли и Мотту удалили в дерби Турина: переборщили с эмоциями
Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, ныне возглавляющий «Торино», был удален со скамейки за перепалку с главным тренером «Ювентуса» Тиагу Моттой. Второй участник конфликта также получил красную карточку — оба специалиста покинули поле одновременно и теперь ожидают дисциплинарных последствий.
Была ли драка?
Инцидент между тренерами произошел на 55-й минуте матча 20-го тура серии А «Торино» — «Ювентус». Все началось с возмущения Ваноли — экс-наставнику «Спартака» не понравилось столкновение нападающего своей команды Карамоха с защитником «Юве» Савоной в штрафной площади. Паоло требовал пенальти, однако арбитр встречи Микаэль Фаббри отказался назначать 11-метровый.
Напряжение на скамейке возросло. Ситуация накалилась еще сильнее, когда на возмущения Ваноли вдруг ответил Мотта: тренеры вступили в перепалку, к ним присоединились представители персонала и запасные. Дело почти дошло до драки — тренеры даже потолкались, — но рефери успел всех успокоить, выписав каждому из нарушителей по красной карточке.
Забавно, что перед встречей Мотта и Ваноли выглядели куда дружелюбнее — как это часто бывает, они приобнялись и сфотографировались вместе. Тогда они еще не знали, что через час с небольшим едва не подерутся и оставят свои команды без управления.
Как пишет итальянская пресса, вероятнее всего, оба специалиста получат одноматчевую дисквалификацию. Это означает, что Ваноли пропустит матч чемпионата против «Фиорентины» 19 января, а Мотта не сможет руководить своей командой в игре против «Аталанты» 14-го числа — также в рамках серии А.
Тренеры-скандалисты
Примечательно, что для обоих специалистов это не первое удаление в сезоне. Для Мотты прямая красная карточка стала уже второй за чуть более чем месяц. В прошлый раз он ее увидел 7 декабря в матче против «Болоньи» (2:2). Правда, тогда Тиагу ни с кем не дрался — просто слишком активно выражал недовольство.
Интересно, что тренер «Ювентуса» позже признал свою неправоту. «Маркетти был прав, когда удалил меня. Я пожаловался, показал жест, который не должен был. Переборщил со своими эмоциями», — заявил Мотта на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити».
Ваноли также уже покидал скамейку из-за удаления — в конце сентября, в матче против «Лацио». Но тогда это было не прямое удаление, а две подряд желтые карточки, полученные за возмущения.
Паоло, в отличие от Мотты, вину не признал. «Удаление? Я просто спокойно сказал четвертому арбитру про решение, которое меня не устроило. И тут же судья выписал мне вторую желтую, ничего не объясняя... Хочу сказать, что иногда футбол хорош и для дискуссий», — заявил 52-летний итальянец после матча.
Напомним, Ваноли работал в «Спартаке» в 2022 году. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России. В «Торино» специалист трудится с лета 2024 года и даже успел сотворить мини-сенсацию — ненадолго возглавил таблицу серии А. Сейчас «Торино» занимает 11-е место с 22 очками. «Ювентус» идет пятым с 33 баллами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Аталанта
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
5
|Ювентус
|19
|7
|12
|0
|31-16
|33
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Милан
|18
|7
|7
|4
|27-18
|28
|
8
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
9
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|
10
|Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|
11
|Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|
12
|Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|
13
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
14
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
15
|Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|
16
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
17
|Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|
18
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
19
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
20
|Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
|10.01
|22:45
|
Лацио – Комо
|1 : 1
|11.01
|17:00
|
Эмполи – Лечче
|1 : 3
|11.01
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|0 : 0
|11.01
|20:00
|
Торино – Ювентус
|1 : 1
|11.01
|22:45
|
Милан – Кальяри
|1 : 1
|12.01
|14:30
|
Дженоа – Парма
|- : -
|12.01
|17:00
|
Венеция – Интер
|- : -
|12.01
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|12.01
|22:45
|
Наполи – Верона
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|15
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3