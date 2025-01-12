Взгляд из Италии.

Илич и «Спартак» — насколько правдивы слухи?

В последнее время появляется много слухов, отправляющих полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак». 23-летнего серба точно нельзя назвать лидером команды — он скорее один из массовки, не отличается ни лидерскими качествами, ни стабильностью. Перед самым началом туринского дерби и вовсе неожиданно исчез из заявки на матч. Паоло Ваноли объяснил это тем, что у Илича якобы случилось какое-то повреждение на разминке. В теории такое, конечно, возможно, а на практике мы увидим уже на следующей неделе — травма это или сигнал к тому, что «Спартак» действительно готов сделать предложение по футболисту, а «Торино» — его рассмотреть.

Я лично готов поверить и в то и в другое. Хотя и с оговорками. Если Деян Станкович и его агент умудрились убедить руководство «Спартака» взять в команду из «Ференцвароша» такого слабого защитника, как Абена, а попутно уговорили купить мало кому известного Маркиньоса дороже, чем он должен стоить, то почему бы тем же персонажам не попросить взять перспективного вроде бы Илича, да еще из серии А? Тем более что интересы игрока тоже представляют балканские агенты: найти общий язык будет не так трудно. Как умело посредники зарабатывают на «Спартаке» в этом веке, всем известно уже давно. Равно как известно и то, что руководство клуба удивительным образом десятилетиями ведется на агентские игры. Вот почему утекшая в российскую прессу именно от посредников информация про интерес Станковича к Иличу кажется мне вполне достоверной. Не удивлюсь, если агенты уже между собой обо всем договорились.

Другое дело — клуб «Торино» и сам игрок. Хотя с Иличем, допустим, понятно: если он даст (или уже дал) добро, тут все просто: зарплата. Президент «Торино» Кайро деньгами не разбрасывается, так что много в Турине Илич не может получать по определению: в открытых итальянских источниках пишут, что серб зарабатывает 1,2 миллиона евро за сезон (самая высокая зарплата в «Торино» у Сапаты — 2,7 миллиона). Вряд ли кто-то сомневается, что «Спартаку» по силам существенно улучшить зарплату серба. Так что если у Илича нет мотивации прогрессировать в серии А, чтобы перейти в гранд Италии или другого топ-чемпионата, то почему бы ему не поехать в «Спартак»? Ну а если такая мотивация все-таки есть, тогда какой смысл Иличу, не поехавшему в «Зенит», вообще рассматривать «Спартак», откуда мечтающий о серии А Деян Станкович может сорваться в любой момент?

Что касается «Торино», то здесь, конечно, замешаны в первую очередь деньги. Но не все так однозначно. Ненависть болельщиков «Торино» к жадному Кайро так велика, а вчерашние слова Ваноли, ждущего от того же Кайро усиления на январском рынке, настолько громки, что просто так взять и расстаться с Иличем не получится. Как ни крути, а парню всего 23 года, его покупали из «Вероны» по личной просьбе Ивана Юрича как большую надежду за очень серьезные по меркам «Торино» деньги — около 17 миллионов евро. Если продавать Илича прямо сегодня, то это означает ослабить и без того средний состав. Взять же кого-то сильного на замену сербу в зимнее трансферное окно не так-то просто, да и потом, это будет стоить денег, а с ними Кайро расстается крайне неохотно. Ну а если все же продавать сейчас Илича, то явно не за 17 миллионов евро, иначе получится, что такая дорогая покупка себя не оправдала: это не в менталитете Кайро. Вот почему сумма 25-30 миллионов евро, которая мелькала еще прошлым летом применительно к «Зениту», кажется приемлемой для «Торино».

Но вот может ли такая сумма за Илича устроить «Спартак», если руководство думает об интересах клуба, а не агентов? Илич в его нынешнем непонятном физическом состоянии и с перманентным отсутствием стабильности и лидерских качеств никак не тянет на такую солидную сумму, а интереса к нему со стороны больших клубов топ-5 не наблюдается. Платить за такого игрока 25-30 миллионов евро и давать зарплату в два или три раза больше, чем в «Торино», — перебор даже с учетом известной наценки на российский футбольный рынок. Так что подытожу: шум вокруг «Спартака» и Илича возник не на пустом месте, но не будем торопить события. Лучше запасемся попкорном и подождем следующей недели.

Фото Global Look Press

У «Ювентуса» проблемы — команда не умеет удерживать победный счет

Прошедшее туринское дерби, в котором «Торино» сумел вырвать ничью у «Ювентуса» (1:1), дало немало поводов поговорить о его участниках. В третий раз в своей истории «Юве» имеет ноль в графе «Поражения» после 19 сыгранных матчей: на сегодня это единственный клуб серии А с таким показателем. Правда, на этом хорошие новости для команды Тиагу Мотты заканчиваются. По количеству набранных очков (33) после 19 матчей у «Юве» худший показатель за последние 14 лет. 7 побед в 19 поединках — повторение антирекорда команды сезона-1998/99, в котором Марчелло Липпи был отправлен в отставку. 12 ничьих в 19 встречах — сомнительный рекорд на долгие годы вперед: до этого было 11 аж в сезоне-1965/66. Да, ранее было два сезона, когда у «Ювентуса» не случилось ни одного поражения после 19 матчей. Но есть принципиальная разница: в сезоне-2011/12 Антонио Конте одержал 11 побед при 8 ничьих, а в сезоне-2018/19 Массимилиано Аллегри и вовсе выиграл 17 (!) матчей при двух ничьих. В обоих случаях «Ювентус» стал чемпионом, в то время как сегодня отставание туринцев от лидера составляет более 11 очков. Нынче «Старой синьоре» явно не до мыслей о скудетто — попасть бы в первую четверку!

Мотта недобрал уже 12 очков из-за того, что его команда не умеет удерживать победный счет. Вот и в этот раз «Юве» забил первым, но вновь позволил сопернику отыграться. Да, сам Мотта гордо заявляет, что из 27 официальных матчей этого сезона его «Ювентус» проиграл всего два, но это весьма слабое утешение с учетом турнирной таблицы серии А и весьма ограниченных перспектив в Лиге чемпионов. При этом взгляните на то, с кем «Ювентусу» предстоит сыграть в серии А до конца января: «Аталанта», «Милан», «Наполи». Если это не приглашение в ад, то что тогда?!

Фото Global Look Press

«Торино» Ваноли — убогая команда, в которой есть лишь один прогрессирующий игрок

Команде Паоло Ваноли субботнюю ничью можно занести в актив. Это было 32-е туринское дерби с того момента, как клуб купил его нынешний хозяин Урбано Кайро. До прошедшей субботы «Торино» проиграл 24 дерби из 31! Не стоит удивляться, что на одной из трибун накануне заметили плакат, созданный руками фанатов «Ювентуса»: «Кайро, не уходи!» Это отсылка к тому, что болельщики «Торино» давно и громко требуют от своего президента продать клуб и даже устраивают целые манифестации.

«Торино» при Ваноли — такая же истеричная и взбалмошная команда, как и сам экс-тренер «Спартака», которого удалили в субботу со скамейки запасных за его фирменный психоз. На старте сезона «Торо», показавший симпатичный футбол, умудрился на эмоциях и на фоне неспешного вкатывания в сезон грандов забраться на один тур на первое место, после чего закономерно откатился туда, где ему и положено находиться, — в середину таблицы. Нынешний «Торино» — убогая по качеству игры команда, в рядах которой есть лишь один стабильный и по-настоящему растущий игрок — 23-летний Самуэле Риччи. Предполагаю, что ближайшим летом он сменит клуб. Ну а все остальные — та самая массовка вроде Илича. Периодически кто-то из нее выстреливает, как хорошо нам знакомый Влашич, но не более того.