Безумный Консейсау и «грустный ослик» Индзаги. «Интер» и «Милан» устроили в Саудовской Аравии яркое шоу
3:2. А еще — 50:46, 8:8, 12:9. Вот такие цифры подарила «Милану» и ее новому главному тренеру Сержиу Консейсау яркая волевая победа (3:2) в финале Суперкубка Италии. У «Милана» теперь 50 общих титулов против 46 у «Интера». По числу завоеванных Суперкубков страны счет стал равным — 8:8. А по числу выигранных титулов за тренерскую карьеру 50-летний Сержиу Консейсау опережает теперь 48-летнего Симоне Индзаги на три шага — 12:9.
Считаю, что второй тайм этого миланского дерби стал прекрасной рекламой всему итальянскому футболу. Накал страстей, интрига, эмоциональные качели с забитыми голами и нереализованными голевыми моментами, ошеломленный Индзаги и плачущий от счастья Консейсау — все это показало, что и Суперкубок Италии может иметь большой имиджевый успех, когда в финале играют два таких непримиримых соперника. Нынешний «Интер» — более мастеровитая и сыгранная команда, чем сегодняшний «Милан», однако безумная страсть Сержиу Консейсау к победе и грамотные замены португальца позволили его подопечным переломить ход финала и одержать историческую волевую победу.
«Интер», который выиграл три предыдущих Суперкубка Италии, слишком рано решил, что четвертый подряд трофей у него в кармане. Да, уже при счете 2:1 герой полуфинала Дюмфрис, оформивший дубль против «Аталанты», мог поставить точку в дерби, но голкипер «Милана» Меньян подтвердил, что он, наравне с Леау и Тео Эрнандесом, способен на чудеса в свои лучшие вечера. Строптивый и плохо управляемый Леау, который поругался с Фонсекой, вышел на замену при счете 0:2 и поучаствовал во всех трех голах. Сначала он заработал штрафной, с которого забил Тео Эрнандес, затем отдал предголевой пас, а потом отметился и голевой передачей. Тео Эрнандес, который при Фонсеке превратился в свою бледную тень, не только забил гол, но и отдал голевую передачу. Да, у «Милана» по-прежнему немало игровых проблем, но две волевые победы подряд над двумя другими китами кальчо показывают, что Сержиу Консейсау сумел всего за несколько дней вселить в унылую команду дьявольский дух.
Португалец словно сам носился по полю весь матч, как в старые добрые времена, когда играл сам. А при счете 3:2 Сержиу в беспамятстве вырвался на поле и случайно получил в эйфории по ногам от своего же игрока — Эмерсона. Прихрамывая, Консейсау вернулся на скамейку запасных, где ему наложили пластырь. После этого он успел со слезами счастья поздравить всех своих игроков на поле, а потом станцевать в раздевалке с сигарой во рту, как делал еще в «Порту». Ну а Симоне Индзаги напоминал в конце и после матча грустного ослика, словно превратившись на время в ближайшего родственника Паулу Фонсеки, которому этот образ подходит по жизни.
Впрочем, яркий и рекламный Суперкубок Италии — это уже история. Радоваться одним и огорчаться другим просто нет времени. В ближайший уик-энд «Милан» (в субботу, 11 января) с «Интером» (в воскресенье, 12 января) уже сыграют в 20-м туре серии А, затем проведут (соответственно 14 и 15 января) отложенные матчи 19-го тура и без перерыва перейдут к 21-му туру (18-19 января). Добавьте к этому еще два игровых январских дня в Лиге чемпионов и 22-й тур серии А (25-26 января) — график настолько сумасшедший, что он не оставляет пространства для воспоминаний.
А уже 2 февраля нас вновь ждет миланское дерби — во втором круге серии А. Номинальным хозяином «Сан-Сиро» станет обретающий на глазах уверенность «Милан», а фаворит «Интер» очень-очень захочет впервые в этом сезоне победить своих «кузенов» на фоне двух поражений подряд — в чемпионате и Суперкубке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|
2
|Аталанта
|18
|13
|2
|3
|43-20
|41
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|19
|11
|2
|6
|33-27
|35
|
5
|Ювентус
|18
|7
|11
|0
|30-15
|32
|
6
|Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|
7
|Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|
8
|Милан
|17
|7
|6
|4
|26-17
|27
|
9
|Удинезе
|19
|7
|4
|8
|23-28
|25
|
10
|Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|
11
|Торино
|19
|5
|6
|8
|19-24
|21
|
12
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
13
|Эмполи
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
14
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
15
|Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|
16
|Комо
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|
17
|Лечче
|19
|4
|5
|10
|11-31
|17
|
18
|Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|
19
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
20
|Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|0 : 3
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|0 : 0
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|1 : 2
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|0 : 0
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|0 : 0
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|2 : 0
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|14
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3