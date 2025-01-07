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Безумный Консейсау и «грустный ослик» Индзаги. «Интер» и «Милан» устроили в Саудовской Аравии яркое шоу

«Милан» под руководством Сержиу Консейсау победил «Интер» в матче за Суперкубок Италии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги.
Фото Reuters
Игроки «Милана» празднуют победу.
Фото AFP
1/2
Следующий рекламный ролик итальянского футбола — 2 февраля.
Италия. Суперкубок. Финал
06 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
2:3
Милан

3:2. А еще — 50:46, 8:8, 12:9. Вот такие цифры подарила «Милану» и ее новому главному тренеру Сержиу Консейсау яркая волевая победа (3:2) в финале Суперкубка Италии. У «Милана» теперь 50 общих титулов против 46 у «Интера». По числу завоеванных Суперкубков страны счет стал равным — 8:8. А по числу выигранных титулов за тренерскую карьеру 50-летний Сержиу Консейсау опережает теперь 48-летнего Симоне Индзаги на три шага — 12:9.

&laquo;Милан&raquo; выиграл Суперкубок Италии. «Милан» победил в сумасшедшем дерби. Консейсау хватило недели и двух матчей, чтобы взять трофей

Считаю, что второй тайм этого миланского дерби стал прекрасной рекламой всему итальянскому футболу. Накал страстей, интрига, эмоциональные качели с забитыми голами и нереализованными голевыми моментами, ошеломленный Индзаги и плачущий от счастья Консейсау — все это показало, что и Суперкубок Италии может иметь большой имиджевый успех, когда в финале играют два таких непримиримых соперника. Нынешний «Интер» — более мастеровитая и сыгранная команда, чем сегодняшний «Милан», однако безумная страсть Сержиу Консейсау к победе и грамотные замены португальца позволили его подопечным переломить ход финала и одержать историческую волевую победу.

«Интер», который выиграл три предыдущих Суперкубка Италии, слишком рано решил, что четвертый подряд трофей у него в кармане. Да, уже при счете 2:1 герой полуфинала Дюмфрис, оформивший дубль против «Аталанты», мог поставить точку в дерби, но голкипер «Милана» Меньян подтвердил, что он, наравне с Леау и Тео Эрнандесом, способен на чудеса в свои лучшие вечера. Строптивый и плохо управляемый Леау, который поругался с Фонсекой, вышел на замену при счете 0:2 и поучаствовал во всех трех голах. Сначала он заработал штрафной, с которого забил Тео Эрнандес, затем отдал предголевой пас, а потом отметился и голевой передачей. Тео Эрнандес, который при Фонсеке превратился в свою бледную тень, не только забил гол, но и отдал голевую передачу. Да, у «Милана» по-прежнему немало игровых проблем, но две волевые победы подряд над двумя другими китами кальчо показывают, что Сержиу Консейсау сумел всего за несколько дней вселить в унылую команду дьявольский дух.

Игроки «Милана» празднуют победу.
Фото AFP

Португалец словно сам носился по полю весь матч, как в старые добрые времена, когда играл сам. А при счете 3:2 Сержиу в беспамятстве вырвался на поле и случайно получил в эйфории по ногам от своего же игрока — Эмерсона. Прихрамывая, Консейсау вернулся на скамейку запасных, где ему наложили пластырь. После этого он успел со слезами счастья поздравить всех своих игроков на поле, а потом станцевать в раздевалке с сигарой во рту, как делал еще в «Порту». Ну а Симоне Индзаги напоминал в конце и после матча грустного ослика, словно превратившись на время в ближайшего родственника Паулу Фонсеки, которому этот образ подходит по жизни.

Впрочем, яркий и рекламный Суперкубок Италии — это уже история. Радоваться одним и огорчаться другим просто нет времени. В ближайший уик-энд «Милан» (в субботу, 11 января) с «Интером» (в воскресенье, 12 января) уже сыграют в 20-м туре серии А, затем проведут (соответственно 14 и 15 января) отложенные матчи 19-го тура и без перерыва перейдут к 21-му туру (18-19 января). Добавьте к этому еще два игровых январских дня в Лиге чемпионов и 22-й тур серии А (25-26 января) — график настолько сумасшедший, что он не оставляет пространства для воспоминаний.

А уже 2 февраля нас вновь ждет миланское дерби — во втором круге серии А. Номинальным хозяином «Сан-Сиро» станет обретающий на глазах уверенность «Милан», а фаворит «Интер» очень-очень захочет впервые в этом сезоне победить своих «кузенов» на фоне двух поражений подряд — в чемпионате и Суперкубке.

Сержиу Консейсау
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Симоне Индзаги
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Милан» победил в сумасшедшем дерби. Консейсау хватило недели и двух матчей, чтобы взять трофей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 19 11 2 6 33-27 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
15
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
16
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
19
 Венеция 19 3 5 11 18-32 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
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38 тур
4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 0 : 3
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 0 : 0
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 1 : 2
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 0 : 0
5.01 20:00
Торино – Парма
 0 : 0
5.01 22:45
Рома – Лацио
 2 : 0
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
14.01 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
15.01 22:45
Интер – Болонья
 - : -
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

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