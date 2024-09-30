Каррера не тянет серию С, его возвращение в «Спартак» стало бы провалом. Мнение Алексея Дурново

Массимо уволили из «Асколи».

Мнение

Итак, Массимо Карреру уволили из «Асколи»...

С одной стороны, тут вырисовывается грустный парадокс. Есть тренеры, которые проваливались в «Спартаке», но после ухода были весьма успешны. Эмери навыигрывал Лиг Европы на целый комод, вывел «Астон Виллу» в Лигу чемпионов, Мурат Якин — насколько же он был ужасен и отвратителен в московском клубе — неплохо работает со Швейцарией и держит ее на уровне плей-офф чемпионата Европы. Черчесов дотащил сборную России до четвертьфинала чемпионата мира, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии. Тедеско — хотя вряд ли это был провал — успешно проводит смену поколения в Бельгии.

А что Каррера? Каррера не тянет серию С. Понятно, что команды серии С — это катастрофическая нестабильность, но Массимо же просто никуда больше не зовут. Разве только потренировать фестивальный «Спартак» в галаматче. После провала с «Бари» Каррера три года сидел без работы. Принял «Асколи» и с ним едва забирался в десятку своей группы в третьем итальянском дивизионе.

На этом фоне самые горячие фанаты красно-белых заговорили о том, не вернуть ли Карреру в «Спартак»... Чемпионский сезон был чудом. Это та самая сказка про владельца, который умеет считать деньги, который не пожелал увольнять только что нанятого специалиста по обороне, не взятого старым другом в «Челси», и назначил его главным. Вопреки спортивной логике, но в соответствии с логикой финансовой. И все получилось... Вот только повторить сказку не получится. И если Каррера вернется, «Спартак» получит не сезон 2016-/17, а осень 2018-го: ПАОК, «Рапид», «Арсенал»... тульский.

Фото www.aekfc.gr

Если уж мы вспомнили про «Челси», то свою первую Лигу чемпионов «Челси» выиграл с Ди Маттео. И это тоже было чудо. Сейчас Ди Маттео работает советником в корейском клубе «Чонбук». Вряд ли кому-то придет в голову вернуть его в «Челси» с идеей, что он снова выиграет Лигу чемпионов.

Жить надо сегодняшним днем.

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