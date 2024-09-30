Каррера не тянет серию С, его возвращение в «Спартак» стало бы провалом. Мнение Алексея Дурново
Мнение
Итак, Массимо Карреру уволили из «Асколи»...
С одной стороны, тут вырисовывается грустный парадокс. Есть тренеры, которые проваливались в «Спартаке», но после ухода были весьма успешны. Эмери навыигрывал Лиг Европы на целый комод, вывел «Астон Виллу» в Лигу чемпионов, Мурат Якин — насколько же он был ужасен и отвратителен в московском клубе — неплохо работает со Швейцарией и держит ее на уровне плей-офф чемпионата Европы. Черчесов дотащил сборную России до четвертьфинала чемпионата мира, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии. Тедеско — хотя вряд ли это был провал — успешно проводит смену поколения в Бельгии.
А что Каррера? Каррера не тянет серию С. Понятно, что команды серии С — это катастрофическая нестабильность, но Массимо же просто никуда больше не зовут. Разве только потренировать фестивальный «Спартак» в галаматче. После провала с «Бари» Каррера три года сидел без работы. Принял «Асколи» и с ним едва забирался в десятку своей группы в третьем итальянском дивизионе.
На этом фоне самые горячие фанаты красно-белых заговорили о том, не вернуть ли Карреру в «Спартак»... Чемпионский сезон был чудом. Это та самая сказка про владельца, который умеет считать деньги, который не пожелал увольнять только что нанятого специалиста по обороне, не взятого старым другом в «Челси», и назначил его главным. Вопреки спортивной логике, но в соответствии с логикой финансовой. И все получилось... Вот только повторить сказку не получится. И если Каррера вернется, «Спартак» получит не сезон 2016-/17, а осень 2018-го: ПАОК, «Рапид», «Арсенал»... тульский.
Если уж мы вспомнили про «Челси», то свою первую Лигу чемпионов «Челси» выиграл с Ди Маттео. И это тоже было чудо. Сейчас Ди Маттео работает советником в корейском клубе «Чонбук». Вряд ли кому-то придет в голову вернуть его в «Челси» с идеей, что он снова выиграет Лигу чемпионов.
Жить надо сегодняшним днем.
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
2
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
4
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
7
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
8
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Комо
|6
|2
|2
|2
|9-11
|8
|
11
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
13
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
14
|Верона
|6
|2
|0
|4
|10-11
|6
|
15
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
16
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
17
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
18
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
19
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|2 : 3
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|0 : 3
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|1 : 1
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|2 : 3
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|3 : 2
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|0 : 0
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|2 : 0
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|- : -
|Г
|
|
Патрик Кутроне
Комо
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1