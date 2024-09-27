«Асколи» уволил Карреру. Это второе увольнение экс-тренера «Спартака» за неделю
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уволен из итальянского «Асколи». Вместе со специалистом клуб покинули и оба его помощника — Серджио Поррини и Джованни Сарачини. Команду возглавит Кристиан Ледесма, известный по выступлениям за «Лацио».
Неудовлетворительные результаты
Каррера пришел в «Асколи» в марте 2024 года после трехлетней паузы в тренерской карьере. В нынешнем сезоне коллектив под его руководством набрал 8 очков в 6 турах и располагается на 10-м месте в турнирной таблице третьего по силе дивизиона Италии (серия С).
В четверг, 26 сентября, «Асколи» сыграл вничью с «Карпи» (2:2), дважды уступая по ходу встречи. После этого руководство клуба приняло решение об увольнении 60-летнего специалиста. «Асколи» благодарит тренерский штаб за проделанную работу, желает ему личных и профессиональных удач», — сообщается на сайте черно-белых.
При этом сам Каррера признался, что может вернуться в РПЛ. «Я готов к новым вызовам. Если поступит предложение из России, я его рассмотрю», — сказал он match.tv.
Массимо приводил «Спартак» к долгожданному чемпионству
Каррера возглавлял московский клуб с августа 2016 года по октябрь 2018-го. В сезоне-2016/17 под руководством итальянца красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны. При этом после отставки он неоднократно повторял в интервью, что с удовольствием вновь поработает в Москве.
«Какой вопрос задам, если завтра позвонят из «Спартака» с предложением о работе? Никаких вопросов. Я бы просто сказал да», — говорил Каррера в интервью «РБ Спорт» в 2023-м.
После отъезда из России Массимо поработал год в афинском АЕК и всего два месяца в «Бари». На момент прихода Карреры в итальянский клуб он располагался на второй строчке турнирной таблицы серии С, но затем результаты пошли на спад: всего 5 побед в 12 матчах. В итоге последовала отставка тренера.
Не первый экс-тренер «Спартака», которого уволили за неделю
Еще один бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в новом клубе также продержался недолго — он проработал в «Гранаде» всего три месяца. Специалиста отправили в отставку 21 сентября.
При нем андалусийцы выдали свой худший старт во второй испанской лиге за всю историю, забравшись в зону вылета. Итоговые цифры: 6 очков и 14-е место (одна победа, три ничьих и два поражения).
В Европе также тренирует еще один экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, но пока его карьера складывается удачно. Вместе со специалистом «Торино» лидирует в серии А и не проигрывает на протяжении пяти туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|
2
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
3
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|7-7
|10
|
4
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
5
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
6
|Милан
|5
|2
|2
|1
|11-7
|8
|
7
|Интер
|5
|2
|2
|1
|10-5
|8
|
8
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
9
|Аталанта
|5
|2
|0
|3
|10-11
|6
|
10
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
11
|Верона
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|
12
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
15
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
16
|Комо
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
17
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
18
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
19
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|- : -
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|- : -
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|- : -
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|- : -
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|- : -
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0