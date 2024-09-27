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«Асколи» уволил Карреру. Это второе увольнение экс-тренера «Спартака» за неделю

Массимо Карреру уволили из «Асколи»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Массимо Каррера
Массимо Каррера.
Фото Getty Images
Ждем в России?

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уволен из итальянского «Асколи». Вместе со специалистом клуб покинули и оба его помощника — Серджио Поррини и Джованни Сарачини. Команду возглавит Кристиан Ледесма, известный по выступлениям за «Лацио».

Неудовлетворительные результаты

Каррера пришел в «Асколи» в марте 2024 года после трехлетней паузы в тренерской карьере. В нынешнем сезоне коллектив под его руководством набрал 8 очков в 6 турах и располагается на 10-м месте в турнирной таблице третьего по силе дивизиона Италии (серия С).

В четверг, 26 сентября, «Асколи» сыграл вничью с «Карпи» (2:2), дважды уступая по ходу встречи. После этого руководство клуба приняло решение об увольнении 60-летнего специалиста. «Асколи» благодарит тренерский штаб за проделанную работу, желает ему личных и профессиональных удач», — сообщается на сайте черно-белых.

При этом сам Каррера признался, что может вернуться в РПЛ. «Я готов к новым вызовам. Если поступит предложение из России, я его рассмотрю», — сказал он match.tv.

Массимо Каррера празднует с игроками «Спартака» победу в чемпионате России в 2017 году
Массимо Каррера празднует с игроками «Спартака» победу в чемпионате России в 2017 году.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Массимо приводил «Спартак» к долгожданному чемпионству

Каррера возглавлял московский клуб с августа 2016 года по октябрь 2018-го. В сезоне-2016/17 под руководством итальянца красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны. При этом после отставки он неоднократно повторял в интервью, что с удовольствием вновь поработает в Москве.

 
Паоло Ваноли, Массимо Каррера. Ваноли в шаге от «Торино», будущее Карреры туманно. Что ждет экс-тренеров «Спартака»

«Какой вопрос задам, если завтра позвонят из «Спартака» с предложением о работе? Никаких вопросов. Я бы просто сказал да», — говорил Каррера в интервью «РБ Спорт» в 2023-м.

После отъезда из России Массимо поработал год в афинском АЕК и всего два месяца в «Бари». На момент прихода Карреры в итальянский клуб он располагался на второй строчке турнирной таблицы серии С, но затем результаты пошли на спад: всего 5 побед в 12 матчах. В итоге последовала отставка тренера.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Не первый экс-тренер «Спартака», которого уволили за неделю

Еще один бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в новом клубе также продержался недолго — он проработал в «Гранаде» всего три месяца. Специалиста отправили в отставку 21 сентября.

При нем андалусийцы выдали свой худший старт во второй испанской лиге за всю историю, забравшись в зону вылета. Итоговые цифры: 6 очков и 14-е место (одна победа, три ничьих и два поражения).

 
Гильермо Абаскаль. Абаскаль уволен из «Гранады» — из-за жуткой развязки матча с «Малагой» и серии без побед

В Европе также тренирует еще один экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, но пока его карьера складывается удачно. Вместе со специалистом «Торино» лидирует в серии А и не проигрывает на протяжении пяти туров.

Футбол
ФК Асколи
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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 Торино 5 3 2 0 8-5 11
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 Наполи 5 3 1 1 9-4 10
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 Удинезе 5 3 1 1 7-7 10
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 Ювентус 5 2 3 0 6-0 9
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 Эмполи 5 2 3 0 5-2 9
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 Милан 5 2 2 1 11-7 8
7
 Интер 5 2 2 1 10-5 8
8
 Лацио 5 2 1 2 9-8 7
9
 Аталанта 5 2 0 3 10-11 6
10
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15
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 Комо 5 1 2 2 6-9 5
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 Дженоа 5 1 2 2 4-7 5
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