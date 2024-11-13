Раньери в третий раз возглавит «Рому». Хотя летом ушел на пенсию
73-летний Клаудио Раньери сообщил о своем возвращении на пост главного тренера «Ромы». Последний раз Раньери работал с римлянами в 2019 году, а полгода назад и вовсе объявил о завершении карьеры. Незапланированный выход с пенсии случился после отставки Ивана Юрича из «Ромы» — она случилась 10 ноября.
Что творится в «Роме»?
Сезон-2024/25 римляне запомнят надолго — после потрясающей весны все развалилось буквально за несколько месяцев. Даниэле Де Росси, возглавивший команду в январе 2024-го, покинул клуб в середине сентября на фоне неудовлетворительных результатов. При этом многие болельщики посчитали решение об увольнении поспешным, ведь прошлый сезон Де Росси провел хорошо — исправил тяжелое наследие Жозе Моуринью, подняв «Рому» с 9-го места на 6-е в серии А и дойдя до полуфинала Лиги Европы.
Почти сразу выяснилось, что уход тренера, вероятно, связан с клубными интригами — на увольнение якобы повлияла генеральный директор клуба Лина Соулуку. Позднее она также была уволена, однако успела «протащить» на место Де Росси хорвата Ивана Юрича.
У того в клубе вообще не пошло — за 12 матчей он выиграл только четыре раза, зато попутно угодил в несколько скандалов. Например, в перерыве матча с «Фиорентиной» Юрич чуть не подрался с защитником Манчини — швырнул в того бутылку.
Несмотря на промежуточное 12-е место и полный провал по результатам, «Рома» попрощалась с тренером уважительно: «Мы благодарим Ивана Юрича за его усердную работу в течение последних нескольких недель. Он справился со сложной ситуацией с максимальным профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Поиск нового главного тренера уже начался, его имя будет объявлено в ближайшие дни».
Теперь известно и имя нового тренера — Клаудио Раньери.
Ради «Ромы» итальянец вышел с пенсии
О варианте с Раньери La Gazzetta dello Sport упоминала до отставки Юрича — еще 9 ноября. Издание отмечало, что увольнение хорвата неминуемо, а на замену ему готовят либо Роберто Манчини, либо как раз Клаудио Раньери. Победил второй вариант — 13 ноября итальянец все подтвердил. «Предстоит трудная задача? Поэтому меня и позвали. Мы готовы, мы едем!» — цитирует Раньери издание Ansa.
Примечательно, что 73-летний специалист полгода назад завершил тренерскую карьеру. Тогда он спас от вылета «Кальяри» и пообещал, что больше никогда не вернется в клубный футбол. При этом насовсем от профессии не отказался. «Когда возглавил «Кальяри», я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, необязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить «да». За работу в клубах я больше не возьмусь», — приводило слова Раньери издание Football Italia.
«Рома» не похожа на какую-либо сборную, так что Клаудио нарушил собственное обещание. Но его можно понять — для него это не чужой клуб. Мало того что Раньери римлянин и в бытность игроком недолго поиграл за «Рому», он дважды ее возглавлял в качестве тренера.
Интересно, что оба раза «Рома» звала Раньери в аналогичных ситуациях — находясь в жестком игровом кризисе. Результаты Клаудио — 50/50. В первый заход (2009-2011) тренер стабилизировал ситуацию и до последнего тура боролся за чемпионство (уступил «Интеру»). Во второй заход (2019) прорыва не случилось — «Рома» кое-как добралась до шестого места.
В любом случае какой-никакой опыт по спасению «Ромы» у Раньери имеется. А спасать ее точно нужно — сейчас «волки» занимают 12-е место в серии А (13 очков) и 20-е место в Лиге Европы (5 очков). Если не вмешаться, сезон для римлян окончательно станет провальным.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
2
|Интер
|12
|7
|4
|1
|26-14
|25
|
3
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
4
|Аталанта
|12
|8
|1
|3
|31-15
|25
|
5
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
6
|Ювентус
|12
|6
|6
|0
|21-7
|24
|
7
|Милан
|11
|5
|3
|3
|20-14
|18
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|12
|4
|0
|8
|17-27
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
|6
|10-15
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|- : -
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|- : -
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|11
|1
|4
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|8
|1
|2