Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 23:45

Раньери в третий раз возглавит «Рому». Хотя летом ушел на пенсию

Раньери заявил в возвращении в «Рому»
Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Клаудио Раньери.
Фото Global Look Press
Клаудио Раньери.
Фото Global Look Press
1/2
В римском клубе — опять перестановки.

73-летний Клаудио Раньери сообщил о своем возвращении на пост главного тренера «Ромы». Последний раз Раньери работал с римлянами в 2019 году, а полгода назад и вовсе объявил о завершении карьеры. Незапланированный выход с пенсии случился после отставки Ивана Юрича из «Ромы» — она случилась 10 ноября.

Что творится в «Роме»?

Сезон-2024/25 римляне запомнят надолго — после потрясающей весны все развалилось буквально за несколько месяцев. Даниэле Де Росси, возглавивший команду в январе 2024-го, покинул клуб в середине сентября на фоне неудовлетворительных результатов. При этом многие болельщики посчитали решение об увольнении поспешным, ведь прошлый сезон Де Росси провел хорошо — исправил тяжелое наследие Жозе Моуринью, подняв «Рому» с 9-го места на 6-е в серии А и дойдя до полуфинала Лиги Европы.

Почти сразу выяснилось, что уход тренера, вероятно, связан с клубными интригами — на увольнение якобы повлияла генеральный директор клуба Лина Соулуку. Позднее она также была уволена, однако успела «протащить» на место Де Росси хорвата Ивана Юрича.

Лина Соулуку и&nbsp;Даниэле Де&nbsp;Росси. Заговор в «Роме»: оказывается, Де Росси сплавила гендиректор! Ее раскрыли и заставили уйти

У того в клубе вообще не пошло — за 12 матчей он выиграл только четыре раза, зато попутно угодил в несколько скандалов. Например, в перерыве матча с «Фиорентиной» Юрич чуть не подрался с защитником Манчини — швырнул в того бутылку.

Несмотря на промежуточное 12-е место и полный провал по результатам, «Рома» попрощалась с тренером уважительно: «Мы благодарим Ивана Юрича за его усердную работу в течение последних нескольких недель. Он справился со сложной ситуацией с максимальным профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Поиск нового главного тренера уже начался, его имя будет объявлено в ближайшие дни».

Теперь известно и имя нового тренера — Клаудио Раньери.

Клаудио Раньери.
Фото Global Look Press

Ради «Ромы» итальянец вышел с пенсии

О варианте с Раньери La Gazzetta dello Sport упоминала до отставки Юрича — еще 9 ноября. Издание отмечало, что увольнение хорвата неминуемо, а на замену ему готовят либо Роберто Манчини, либо как раз Клаудио Раньери. Победил второй вариант — 13 ноября итальянец все подтвердил. «Предстоит трудная задача? Поэтому меня и позвали. Мы готовы, мы едем!» — цитирует Раньери издание Ansa.

Примечательно, что 73-летний специалист полгода назад завершил тренерскую карьеру. Тогда он спас от вылета «Кальяри» и пообещал, что больше никогда не вернется в клубный футбол. При этом насовсем от профессии не отказался. «Когда возглавил «Кальяри», я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, необязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить «да». За работу в клубах я больше не возьмусь», — приводило слова Раньери издание Football Italia.

Массимилиано Аллегри, Тиагу Мотта, Антонио Конте. Большие перемены в Италии. Клубы серии А массово увольняют и назначают тренеров

«Рома» не похожа на какую-либо сборную, так что Клаудио нарушил собственное обещание. Но его можно понять — для него это не чужой клуб. Мало того что Раньери римлянин и в бытность игроком недолго поиграл за «Рому», он дважды ее возглавлял в качестве тренера.

Интересно, что оба раза «Рома» звала Раньери в аналогичных ситуациях — находясь в жестком игровом кризисе. Результаты Клаудио — 50/50. В первый заход (2009-2011) тренер стабилизировал ситуацию и до последнего тура боролся за чемпионство (уступил «Интеру»). Во второй заход (2019) прорыва не случилось — «Рома» кое-как добралась до шестого места.

В любом случае какой-никакой опыт по спасению «Ромы» у Раньери имеется. А спасать ее точно нужно — сейчас «волки» занимают 12-е место в серии А (13 очков) и 20-е место в Лиге Европы (5 очков). Если не вмешаться, сезон для римлян окончательно станет провальным.

ФК Рома
Клаудио Раньери
Читайте также
СК РФ назвал причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма
CNN узнал о нежелании Мелании Трамп постоянно жить в Белом доме
Роман Ротенберг подтвердил продажу арены в Хельсинки
Рублев проиграл испанцу Алькарасу на Итоговом турнире ATP
Президент Польши Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая
Финт Зидана в исполнении Титова и грустный круг почета под присмотром Старостиных. Как прошел матч памяти Федора Черенкова
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Де Хеа вернулся в футбол и тащит «Фиорентину». Команда испанца уже третья в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
2
 Интер 12 7 4 1 26-14 25
3
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
4
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
5
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
6
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 12 4 0 8 17-27 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 12 1 5 6 10-15 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.11 17:00
Верона – Интер
 - : -
23.11 20:00
Милан – Ювентус
 - : -
23.11 22:45
Парма – Аталанта
 - : -
24.11 14:30
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.11 17:00
Комо – Фиорентина
 - : -
24.11 17:00
Торино – Монца
 - : -
24.11 20:00
Наполи – Рома
 - : -
24.11 22:45
Лацио – Болонья
 - : -
25.11 20:30
Эмполи – Удинезе
 - : -
25.11 22:45
Венеция – Лечче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 11
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Франсишку Консейсау

Франсишку Консейсау

Ювентус

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 11 1 4
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 7 1 2
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости