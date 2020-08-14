Защитник «Челси» Эмерсон согласовал условия контракта с «Интером»

Защитник «Челси» Эмерсон близок к переходу в «Интер», сообщает Daily Express.

По информации источника, 26-летний итальянец уже согласовал с «нерадзурри» контракт на 5 лет. Сообщается, что футболист обойдется «Интеру» в 22,6 миллиона фунтов.

В сезоне-2019/20 Эмерсон провел за «Челси» 21 матч и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 21,6 миллиона фунтов.