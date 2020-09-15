Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» проведет переговоры с Хедирой о расторжении контракта

22:20
Теги:

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи проведет переговоры с полузащитником Сами Хедирой. Стороны обсудят досрочное расторжение контракта, сообщает Tuttosport.

Действующее соглашение футболиста с туринским клубом рассчитано до июня 2021 года.

Хедира не входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

В прошлом сезоне 33-летний немец провел за «Юве» 18 матчей, отдав одну голевую передачу. Он пропустил большую часть чемпионата из-за травмы колена и надрыва приводящей мышцы бедра.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир