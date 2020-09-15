«Ювентус» проведет переговоры с Хедирой о расторжении контракта

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи проведет переговоры с полузащитником Сами Хедирой. Стороны обсудят досрочное расторжение контракта, сообщает Tuttosport.

Действующее соглашение футболиста с туринским клубом рассчитано до июня 2021 года.

Хедира не входит в планы нового главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

В прошлом сезоне 33-летний немец провел за «Юве» 18 матчей, отдав одну голевую передачу. Он пропустил большую часть чемпионата из-за травмы колена и надрыва приводящей мышцы бедра.