"Ювентус" может стать чемпионом Италии уже в ближайшем туре

Благодаря поражению "Наполи" в матче с "Эмполи" (1:2) отрыв лидера чемпионата Италии "Ювентуса"от неаполитанцев, идущих на втором месте, вырос до 18 очков. Впервые в истории Серии А к 30-му туру лидер создал себе такой отрыв, сообщает Opta.

Туринский клуб может стать чемпионом уже в ближайшем туре, если победит в субботнем матче с "Миланом", а "Наполи" в воскресенье проиграет дома "Дженоа". В таком случае отрыв "Юве" вырастет до 21 очка. Именно столько может набрать "Наполи", если выиграет семь оставшихся матчей, однако это не позволит неполитанцам обойти "бьянконери", поскольку в личных встречах команда потерпела два поражения (1:2, 1:3).

За всю историю Серии А чемпион не определялся ранее чем за пять туров до окончания чемпионата.