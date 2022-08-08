В «Болонье» подтвердили интерес «Манчестер Юнайтде» к Арнаутовичу

Спортивный директор «Болонья» Марко Ди Вайо подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим команды Марко Арнаутовичем.

«Мы горды тем, что такой клуб интересуется нашим игроком. Но мы не собираемся его продавать. И это даже не вопрос денег», — цитирует Ди Вайо La Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне Арнаутович забил 15 мячей и отдал одну результативную передачу в 34 матчах за «Болонью» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Арнаутович и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг работали вместе в «Твенте» с 2006 по 2009 год.