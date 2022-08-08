«Модена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии

«Модена» дома обыграла «Сассуоло» в 1/32 финала Кубка Италии — 3:2.

В составе клуба серии Б забивали Диего Фальчинелли и Никола Мости (дубль). У «Сассуоло» отметились Доменико Берарди и Кан Айхан.

В следующем матче «Модена» сыграет с победителем пары «Кремонезе» — «Тернана».

В другой встрече «Дженоа» дома переиграла «Беневенто» — 3:2.

Дубль на счету Альберта Гудмундссона, еще один гол забил Массимо Коды. У «Беневенто» отличились Камил Глик и Нермин Карич.

В следующем раунде турнира «Дженоа» сыграет со «СПАЛом».