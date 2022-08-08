«Модена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии
«Модена» дома обыграла «Сассуоло» в 1/32 финала Кубка Италии — 3:2.
В составе клуба серии Б забивали Диего Фальчинелли и Никола Мости (дубль). У «Сассуоло» отметились Доменико Берарди и Кан Айхан.
В следующем матче «Модена» сыграет с победителем пары «Кремонезе» — «Тернана».
В другой встрече «Дженоа» дома переиграла «Беневенто» — 3:2.
Дубль на счету Альберта Гудмундссона, еще один гол забил Массимо Коды. У «Беневенто» отличились Камил Глик и Нермин Карич.
В следующем раунде турнира «Дженоа» сыграет со «СПАЛом».
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15
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|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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