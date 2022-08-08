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«Модена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии

Руслан Минаев
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«Модена» дома обыграла «Сассуоло» в 1/32 финала Кубка Италии — 3:2.

В составе клуба серии Б забивали Диего Фальчинелли и Никола Мости (дубль). У «Сассуоло» отметились Доменико Берарди и Кан Айхан.

В следующем матче «Модена» сыграет с победителем пары «Кремонезе» — «Тернана».

В другой встрече «Дженоа» дома переиграла «Беневенто» — 3:2.

Дубль на счету Альберта Гудмундссона, еще один гол забил Массимо Коды. У «Беневенто» отличились Камил Глик и Нермин Карич.

В следующем раунде турнира «Дженоа» сыграет со «СПАЛом».

Италия. Кубок. 1/32 финала
08 авг, 19:00. Alberto Braglia (Модена)
Модена
3:2
Сассуоло
Голы
Фальчинелли, 11 (1:0), Мости, 30 (2:0), Берарди, 45+2 (2:1), Мости, 53 (3:1), Каан Айхан, 88 (3:2)
Сассуоло
Консильи Каан Айхан Феррари Мерт Мюльдюр (Рожериу, 46) Кирьякопулос Матеус Энрике (Лопес, 46) Фраттези (Дефрель, 78) Торстведт (Харруи, 64) Берарди Сейде (Альварес, 46) Распадори
Судьи
Аурелиано (Италия)
Италия. Кубок. 1/32 финала
08 авг, 18:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
3:2
Беневенто
Голы
Гудмундссон, 35 (1:0), Гудмундссон, 45 (2:0), Глик, 45+3 (2:1), Кода, 64 (3:1), Карич, 90+5 (3:2)
Футбол
ФК Беневенто
ФК Дженоа
ФК Модена
ФК Сассуоло
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 Верона 0 0 0 0 0-0 0
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 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
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Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
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