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Шевченко проведет первую тренировку в «Дженоа» 9 ноября

16:59
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко 8 ноября прилетел в Геную, где ему предстоит познакомиться с командой, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Мауро Тассотти, ассистент украинского специалиста, уже прибыл на клубную базу и знакомиться с клубной инфраструктурой.

Шевченко во вторник, 9 ноября, проведет первую тренировку с футболистами. Также ему предстоит презентация на стадионе «Луиджи Феррарис».

Ожидается, что помимо Тассотти, в тренерский штаб Шевченко войдут Луиджи Ночентини и Андреа Малдера, хорошо известные по работе в сборной Украины.

7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт с 45-летним украинцем рассчитан до 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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