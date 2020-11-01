«Сассуоло» обыграл «Наполи» и поднялся на второе место серии А

«Сассуоло» в матче 6-го тура чемпионата Италии обыграл «Наполи» со счетом 2:0.

Голы на счету Мануэля Локателли, который отличился с пенальти, и Максима Лопеса.

После этого матча «Наполи» с 11 очками расположился на пятом месте в серии А, «Сассуоло» с 14 очками — на второй строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Наполи» — «Сассуоло» — 0:2 (0:0)

Голы: Локателли, 59 — с пенальти (0:1). Лопес, 90+5 (0:2).

«Наполи»: Оспина, Манолас, Кулибали, Хюсай (Мариу Руй, 70), Ди Лоренцо, Бакайоко, Руис, Мертенс (Эльмас, 70), Лосано (Петанья, 65), Политано (Зелиньски, 78), Осимен.

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Марлон, 88), Каан Айхан, Рожериу, Феррари, Мерт Мюлдюр (Кирьякопулос, 80), Лопес, Локателли, Траоре (Дефрель, 68), Бога (Обианг, 81), Распадори (Бурабия, 88).

Предупреждения: Локателли, 49. Манолас, 61. Бурабия, 90. Оспина, 90+6.

Судья: Мариани (Италия).

1 ноября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».