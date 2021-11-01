«Сассуоло» интересуется Алексеем Миранчуком
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Tuttosport. По информации источника, 26-летний российский футболист попал в сферу интересов «Сассуоло».
«Аталанта» хочет отдать в аренду Миранчука зимой, но не планирует его продавать. В клубе хотят предоставить хавбеку больше игровой практики.
Ранее журналист Николо Скира сообщил, что Миранчук может перейти в «Торино». В комментарии «СЭ» спортивный директор команды Давиде Ваньяти опроверг данную информацию.
В текущем сезоне Миранчук провел 8 матчей за «Аталанту» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года с опцией возможного продления на еще один сезон.
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