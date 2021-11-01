Фанаты «Ромы» скандировали в адрес Ибрагимовича: «Ты — цыган!»
Фанаты «Ромы» оскорбляли нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича во время матча 11-го тура чемпионата Италии (2:1), сообщает ANSA.
По информации источника, фанаты римского клуба кандировали в адрес нападающего: «Ты — цыган!»
Во встрече, которая проходила на стадионе «Стадио Олимпико», Ибрагимович отметился дублем. Таким образом, 40-летний швед забил 400-й мяч в чемпионатах разных стран. Ранее он также выступал в чемпионатах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии.
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Дополнительная информация:
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2021/10/31/tifosi-roma-a-ibrahimovic-sei-uno-zingaro_9daf7874-ca22-40da-b188-e17792fa61b0.html
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