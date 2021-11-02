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Гол Де Сильвестри принес «Болонье» победу над «Кальяри»

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«Болонья» в матче 11-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Кальяри» со счетом 2:0.

Отличились Лоренцо Де Сильвестри и Марко Арнаутович. На 90-й минуте защитник гостей Мартин Касерес получил красную карточку за неспортивное поведение.

После этого матча «Болонья» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Кальяри» с 6 очками — на последней строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Болонья» — «Кальяри» — 2:0 (0:0)

Голы: Де Сильвестри, 49 (1:0). Арнаутович, 90+6 (2:0).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Сумаоро, Хики, Теат, Медель, Сориано (Сков Ольсен, 86), Сванберг (Бинкс, 72), Домингес, Арнаутович, Барроу (Сансоне, 72).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Дзаппа (Перейро, 88), Карбони (Касерес, 69), Стротман (Белланова, 59), Дейола (Фариас, 69), Нандес, Марин, Жоау Педру, Паволетти.

Предупреждения: Сванберг, 40. Жоау Педру, 68. Хики, 70. Медель, 90+1. Паволетти, 90+3.

Удаление: Касерес, 90.

Судья: Масса (Италия).

1 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
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1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
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Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

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1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
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1.63

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1.77

ИТБ1 (1.5)

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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