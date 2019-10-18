Самый успешный «Палермо» в истории официально прекратил свое существование

Суд Палермо официально утвердил банкротство местного футбольного клуба 1987 года основания, сообщает Corriere dello Sport. Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца «Палермо» Маурицио Дзампарини, сделал предложение о выплате 10 миллионов евро, но их оказалось слишком мало для выплаты долгов.

Суд по делам о банкротстве принял запрос прокуроров о ликвидации клуба «Палермо».

Изначально «Палермо» был основан в 1900 году. Клуб 1987 года стал его четвертой итерацией. Именно он добился самых успешных результаов в истории: трижды в двухтысячные годы финишировал на пятом месте серии A, а в 2011-м добрался до финала Кубка. Его владелец Маурицио Дзампарини славился регулярными увольнениями тренеров.

Сезон-2018/19 «Палермо» завершил в серии B, но был исключен из нее на следующий сезон из-за финансовых нарушений. Летом была создана еще одна новая команда «Палермо», которая стартовала в серии D.