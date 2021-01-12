«Сампдория» готова продлить контракт с 37-летним Квальяреллой
01:06
Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство клуба готово предложить 37-летнему итальянцу контракт до июня 2022 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро, что ниже на 30 процентов. Текущее соглашение игрока заканчивается летом 2021 года.
В текущем сезоне Квальярелла провел 15 матчей в серии А, в которых забил 7 голов.
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