«Сампдория» готова продлить контракт с 37-летним Квальяреллой

Форвард «Сампдории» Фабио Квальярелла может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба готово предложить 37-летнему итальянцу контракт до июня 2022 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро, что ниже на 30 процентов. Текущее соглашение игрока заканчивается летом 2021 года.

В текущем сезоне Квальярелла провел 15 матчей в серии А, в которых забил 7 голов.