«Кальяри» подписал экс-игрока «Ювентуса» и «Интера» Асамоа после закрытия трансферного окна

«Кальяри» заключил контракт с полузащитником Квадво Асамоа, сообщает Football Italia. По данным источника, 32-летний хавбек прошел медицинское обследование и заключил контракт до конца нынешнего сезона.

Трансферное окно в Италии уже закрылось, но «Кальяри» может заявить Асамоа, поскольку он приходит в команду в качестве свободного агента.

Всю профессиональную карьеру Асамоа провел в Италии. С 2008 по 2012 год он защищал цвета «Удинезе», затем шесть сезонов выступал за «Ювентус», а в 2018 году перешел в «Интер». В составе «нерадзурри» ганец играл до октября 2020 года, после чего расторг контракт по соглашению сторон.

На счету Асамоа шесть побед в чемпионате Италии, четыре Кубка и три Суперкубка страны в составе «Юве», а также два выхода в финал Лиги чемпионов. За сборную Ганы он отыграл 74 матча и забил 4 мяча, приняв участие в ЧМ-2010 и 2014, а также Кубках африканских наций-2008 (бронза), 2010 (серебро), 2012 и 2013 (оба раза — четвертое место).

В 2012 и 2013 году Асамоа назывался игроком года в Гане.