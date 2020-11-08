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«Мое все». Джорджина впервые выложила фото с Роналду после коронавируса

18:27
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото Instagram
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Жена нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес в Instagram опубликовала новое фото.

На нем пара изображена вместе, Роналду обнимает свою спутницу. Предыдущее общее фото было опубликовано 5 ноября. Ранее португалец находился на самоизоляции из-за коронавируса.

«Мое все», — подписала пост Родригес.

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