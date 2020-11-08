«Мое все». Джорджина впервые выложила фото с Роналду после коронавируса
Жена нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес в Instagram опубликовала новое фото.
На нем пара изображена вместе, Роналду обнимает свою спутницу. Предыдущее общее фото было опубликовано 5 ноября. Ранее португалец находился на самоизоляции из-за коронавируса.
«Мое все», — подписала пост Родригес.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.