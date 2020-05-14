Мертенс попросил Лукаку помочь в поисках квартиры в Милане
18:34
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс ищет квартиру в Милане, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, 33-летний бельгиец попросил партнера по сборной Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер», помочь в поисках новой квартиры. Контракт Мертенса с неаполитанцами истекает в конце этого сезона, и он готов уйти из клуба.
В текущем сезоне на счету Мертенса 29 матчей, в которых он забил 12 голов и отметился 6 голевыми передачами.
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