Мертенс попросил Лукаку помочь в поисках квартиры в Милане

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс ищет квартиру в Милане, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 33-летний бельгиец попросил партнера по сборной Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер», помочь в поисках новой квартиры. Контракт Мертенса с неаполитанцами истекает в конце этого сезона, и он готов уйти из клуба.