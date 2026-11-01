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Модрич: «Нет лучшей возможности проявить себя, чем против «Интера», и «Милан» это сделал»

Модрич: «Нет лучшей возможности проявить себя, чем против «Интера», и «Милан» это сделал»

Павел Лопатко

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал победу над «Интером» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

«С первой минуты, думаю, это, возможно, наш лучший матч в сезоне. В целом мы заслужили победу, и мы действительно счастливы после разочаровывающего результата в середине недели против «Болоньи».

Нужно быть позитивным. Нельзя слишком сильно сокрушаться из-за прошлой игры, потому что знаешь, что следующий матч наступит быстро. Это большая игра, и нет лучшей возможности проявить себя, чем против «Интера», и мы это сделали. К сожалению, если мы хотим добиться чего-то большого, мы не можем позволять себе проигрывать такие матчи, как с «Болоньей».

Мы растем как команда, появляются новые идеи игры. Иногда будут взлеты и падения, но мы должны стараться сводить эти падения к минимуму, если хотим выигрывать титулы.

Атмосфера была потрясающей. С тех пор как я пришел сюда, атмосфера была невероятной — на каждом матче, но особенно в таких играх, в дерби. Сегодня, начиная с разминки, они были невероятны, и такая атмосфера помогает побеждать еще больше», — цитирует хорватского футболиста CBS.

«Милан» (21 очко после 10 матчей) занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии.

&laquo;Милан&raquo; победил &laquo;Интер&raquo; (3:1).«Милан» разбил «Интер», «Атлетико» — в гонке с «Барселоной», у «Манчестер Сити» — два поражения подряд в АПЛ

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Лука Модрич
ФК Милан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2
 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3
 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4
 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5
 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6
 Фрозиноне 10 6 2 2 24-14 20
7
 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8
 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9
 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10
 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11
 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12
 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13
 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14
 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15
 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16
 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17
 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18
 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19
 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20
 Венеция 10 1 0 9 6-20 3
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31.10 17:00 Болонья – Монца 2 : 1
31.10 20:00 Удинезе – Рома 2 : 5
31.10 22:45 Милан – Интер 3 : 1
1.11 14:30 Комо – Венеция 1 : 0
1.11 17:00 Фрозиноне – Торино 2 : 0
1.11 17:00 Лацио – Кальяри 2 : 1
1.11 20:00 Лечче – Дженоа 1 : 2
1.11 22:45 Ювентус – Наполи 2 : 0
2.11 20:30 Сассуоло – Фиорентина 2 : 4
2.11 22:45 Аталанта – Парма 0 : 3
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