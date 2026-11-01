Модрич: «Нет лучшей возможности проявить себя, чем против «Интера», и «Милан» это сделал»
Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал победу над «Интером» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.
«С первой минуты, думаю, это, возможно, наш лучший матч в сезоне. В целом мы заслужили победу, и мы действительно счастливы после разочаровывающего результата в середине недели против «Болоньи».
Нужно быть позитивным. Нельзя слишком сильно сокрушаться из-за прошлой игры, потому что знаешь, что следующий матч наступит быстро. Это большая игра, и нет лучшей возможности проявить себя, чем против «Интера», и мы это сделали. К сожалению, если мы хотим добиться чего-то большого, мы не можем позволять себе проигрывать такие матчи, как с «Болоньей».
Мы растем как команда, появляются новые идеи игры. Иногда будут взлеты и падения, но мы должны стараться сводить эти падения к минимуму, если хотим выигрывать титулы.
Атмосфера была потрясающей. С тех пор как я пришел сюда, атмосфера была невероятной — на каждом матче, но особенно в таких играх, в дерби. Сегодня, начиная с разминки, они были невероятны, и такая атмосфера помогает побеждать еще больше», — цитирует хорватского футболиста CBS.
«Милан» (21 очко после 10 матчей) занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|10
|9
|1
|0
|24-8
|28
|
2
|Интер
|10
|8
|1
|1
|26-13
|25
|
3
|Рома
|10
|7
|3
|0
|28-10
|24
|
4
|Комо
|10
|7
|2
|1
|18-8
|23
|
5
|Милан
|10
|6
|3
|1
|21-12
|21
|
6
|Фрозиноне
|10
|6
|2
|2
|24-14
|20
|
7
|Ювентус
|10
|5
|2
|3
|13-10
|17
|
8
|Наполи
|10
|4
|2
|4
|17-13
|14
|
9
|Болонья
|10
|4
|2
|4
|14-13
|14
|
10
|Торино
|10
|4
|1
|5
|14-16
|13
|
11
|Дженоа
|10
|4
|1
|5
|10-14
|13
|
12
|Кальяри
|10
|4
|1
|5
|9-15
|13
|
13
|Аталанта
|10
|3
|2
|5
|16-20
|11
|
14
|Лечче
|10
|3
|0
|7
|11-21
|9
|
15
|Фиорентина
|10
|2
|2
|6
|15-23
|8
|
16
|Парма
|10
|2
|2
|6
|8-15
|8
|
17
|Сассуоло
|10
|2
|2
|6
|16-26
|8
|
18
|Монца
|10
|2
|1
|7
|17-24
|7
|
19
|Удинезе
|10
|1
|2
|7
|11-23
|5
|
20
|Венеция
|10
|1
|0
|9
|6-20
|3
|31.10
|17:00
|Болонья – Монца
|2 : 1
|31.10
|20:00
|Удинезе – Рома
|2 : 5
|31.10
|22:45
|Милан – Интер
|3 : 1
|1.11
|14:30
|Комо – Венеция
|1 : 0
|1.11
|17:00
|Фрозиноне – Торино
|2 : 0
|1.11
|17:00
|Лацио – Кальяри
|2 : 1
|1.11
|20:00
|Лечче – Дженоа
|1 : 2
|1.11
|22:45
|Ювентус – Наполи
|2 : 0
|2.11
|20:30
|Сассуоло – Фиорентина
|2 : 4
|2.11
|22:45
|Аталанта – Парма
|0 : 3
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|9
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|8
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|П
|
|
Хуан Миранда
Болонья
|5
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|8
|1
|3
|
|
Кристиан Торстведт
Сассуоло
|8
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|8
|1
|1