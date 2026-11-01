Модрич: «Нет лучшей возможности проявить себя, чем против «Интера», и «Милан» это сделал»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал победу над «Интером» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

«С первой минуты, думаю, это, возможно, наш лучший матч в сезоне. В целом мы заслужили победу, и мы действительно счастливы после разочаровывающего результата в середине недели против «Болоньи».

Нужно быть позитивным. Нельзя слишком сильно сокрушаться из-за прошлой игры, потому что знаешь, что следующий матч наступит быстро. Это большая игра, и нет лучшей возможности проявить себя, чем против «Интера», и мы это сделали. К сожалению, если мы хотим добиться чего-то большого, мы не можем позволять себе проигрывать такие матчи, как с «Болоньей».

Мы растем как команда, появляются новые идеи игры. Иногда будут взлеты и падения, но мы должны стараться сводить эти падения к минимуму, если хотим выигрывать титулы.

Атмосфера была потрясающей. С тех пор как я пришел сюда, атмосфера была невероятной — на каждом матче, но особенно в таких играх, в дерби. Сегодня, начиная с разминки, они были невероятны, и такая атмосфера помогает побеждать еще больше», — цитирует хорватского футболиста CBS.

«Милан» (21 очко после 10 матчей) занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии.

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