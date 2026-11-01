«Дженоа» на выезде обыграла «Лечче» в Серии А

«Дженоа» на выезде обыграла «Лечче» в матче 10-го тура Серии А — 2:1.

У гостей отличились Милутин Осмаич на 11-й минуте и Жуниор Мессиас на 28-й минуте. Единственный гол хозяев на 40-й минуте забил Юсеф Малех.

«Дженоа» набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» с 9 очками — на 14-й строчке.

В следующем туре 8 ноября «Дженоа» на своем поле примет «Милан», а «Лечче» 7 ноября на выезде сыграет с «Торино».