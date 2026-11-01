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Лечче — Дженоа: результат матча 10 тура Серии А 1 ноября 2026

«Дженоа» на выезде обыграла «Лечче» в Серии А

Сергей Ярошенко

«Дженоа» на выезде обыграла «Лечче» в матче 10-го тура Серии А — 2:1.

У гостей отличились Милутин Осмаич на 11-й минуте и Жуниор Мессиас на 28-й минуте. Единственный гол хозяев на 40-й минуте забил Юсеф Малех.

«Дженоа» набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» с 9 очками — на 14-й строчке.

В следующем туре 8 ноября «Дженоа» на своем поле примет «Милан», а «Лечче» 7 ноября на выезде сыграет с «Торино».

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур.
01 ноября, 20:00. Виа дель Маре (Лечче)
Лечче
1:2
Дженоа

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2
 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3
 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4
 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5
 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6
 Фрозиноне 10 6 2 2 24-14 20
7
 Наполи 9 4 2 3 17-11 14
8
 Ювентус 9 4 2 3 11-10 14
9
 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10
 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11
 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12
 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13
 Аталанта 9 3 2 4 16-17 11
14
 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15
 Сассуоло 9 2 2 5 14-22 8
16
 Монца 10 2 1 7 17-24 7
17
 Парма 9 1 2 6 5-15 5
18
 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
19
 Фиорентина 9 1 2 6 11-21 5
20
 Венеция 10 1 0 9 6-20 3
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31.10 17:00 Болонья – Монца 2 : 1
31.10 20:00 Удинезе – Рома 2 : 5
31.10 22:45 Милан – Интер 3 : 1
1.11 14:30 Комо – Венеция 1 : 0
1.11 17:00 Фрозиноне – Торино 2 : 0
1.11 17:00 Лацио – Кальяри 2 : 1
1.11 20:00 Лечче – Дженоа 1 : 2
1.11 22:45 Ювентус – Наполи - : -
2.11 20:30 Сассуоло – Фиорентина - : -
2.11 22:45 Аталанта – Парма - : -
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Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 9
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 8
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 8
П
Хуан Миранда
Хуан Миранда

Болонья

 5
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 5
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 8 1 3
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 7 1 1
Кристиан Торстведт
Кристиан Торстведт

Сассуоло

 8 1 1
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