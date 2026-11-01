«Дженоа» на выезде обыграла «Лечче» в Серии А
«Дженоа» на выезде обыграла «Лечче» в матче 10-го тура Серии А — 2:1.
У гостей отличились Милутин Осмаич на 11-й минуте и Жуниор Мессиас на 28-й минуте. Единственный гол хозяев на 40-й минуте забил Юсеф Малех.
«Дженоа» набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» с 9 очками — на 14-й строчке.
В следующем туре 8 ноября «Дженоа» на своем поле примет «Милан», а «Лечче» 7 ноября на выезде сыграет с «Торино».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|10
|9
|1
|0
|24-8
|28
|
2
|Интер
|10
|8
|1
|1
|26-13
|25
|
3
|Рома
|10
|7
|3
|0
|28-10
|24
|
4
|Комо
|10
|7
|2
|1
|18-8
|23
|
5
|Милан
|10
|6
|3
|1
|21-12
|21
|
6
|Фрозиноне
|10
|6
|2
|2
|24-14
|20
|
7
|Наполи
|9
|4
|2
|3
|17-11
|14
|
8
|Ювентус
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|
9
|Болонья
|10
|4
|2
|4
|14-13
|14
|
10
|Торино
|10
|4
|1
|5
|14-16
|13
|
11
|Дженоа
|10
|4
|1
|5
|10-14
|13
|
12
|Кальяри
|10
|4
|1
|5
|9-15
|13
|
13
|Аталанта
|9
|3
|2
|4
|16-17
|11
|
14
|Лечче
|10
|3
|0
|7
|11-21
|9
|
15
|Сассуоло
|9
|2
|2
|5
|14-22
|8
|
16
|Монца
|10
|2
|1
|7
|17-24
|7
|
17
|Парма
|9
|1
|2
|6
|5-15
|5
|
18
|Удинезе
|10
|1
|2
|7
|11-23
|5
|
19
|Фиорентина
|9
|1
|2
|6
|11-21
|5
|
20
|Венеция
|10
|1
|0
|9
|6-20
|3
Результаты / календарь
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38 тур
|31.10
|17:00
|Болонья – Монца
|2 : 1
|31.10
|20:00
|Удинезе – Рома
|2 : 5
|31.10
|22:45
|Милан – Интер
|3 : 1
|1.11
|14:30
|Комо – Венеция
|1 : 0
|1.11
|17:00
|Фрозиноне – Торино
|2 : 0
|1.11
|17:00
|Лацио – Кальяри
|2 : 1
|1.11
|20:00
|Лечче – Дженоа
|1 : 2
|1.11
|22:45
|Ювентус – Наполи
|- : -
|2.11
|20:30
|Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|2.11
|22:45
|Аталанта – Парма
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|9
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|8
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|П
|
|
Хуан Миранда
Болонья
|5
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|8
|1
|3
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|7
|1
|1
|
|
Кристиан Торстведт
Сассуоло
|8
|1
|1
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