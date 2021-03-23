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Гроссо стал главным тренером «Фрозиноне»

21:43
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Фабио Гроссо назначен главным тренером «Фрозиноне», сообщает официальный сайт итальянского клуба 23 марта. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. Специалист сменил на этом посту Алессандро Несту.

43-летний Гроссо — чемпион мира в составе сборной Италии, двукратный чемпион Италии. Ранее он занимал должность главного тренера швейцарского «Сьона». «Фрозиноне» занимает 12-е место в серии В.

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