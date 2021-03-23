Гроссо стал главным тренером «Фрозиноне»

Фабио Гроссо назначен главным тренером «Фрозиноне», сообщает официальный сайт итальянского клуба 23 марта. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. Специалист сменил на этом посту Алессандро Несту.

43-летний Гроссо — чемпион мира в составе сборной Италии, двукратный чемпион Италии. Ранее он занимал должность главного тренера швейцарского «Сьона». «Фрозиноне» занимает 12-е место в серии В.